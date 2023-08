4 mobiles et une nouvelle tablette avec réduction sur AliExpress Plaza: dépensez juste

Un nouveau carrousel de bonnes affaires sur AliExpress Plaza : profitez-en !

La Xiaomi Pad 6 vient de sortir mais bénéficie déjà d’une remise alléchante

Une fois de plus, l’un des meilleurs sites de la toile pour renouveler notre téléphone portable est AliExpress Plaza. Aujourd’hui, nous vous apportons 5 bonnes affaires pour que, quel que soit votre budget, vous puissiez acquérir un appareil de qualité à un prix décent. Au total, nous avons recueilli une tablette et quatre téléphones (deux OnePlus, un POCO et un realme), tous avec une remise directe très intéressante qui ne nécessite ni coupons ni codes promotionnels.

N’oubliez pas non plus qu’en tant qu’AliExpress Plaza, votre achat bénéficiera d’avantages supplémentaires tels que la livraison gratuite depuis la France, une garantie officielle de trois ans et deux semaines de retour. Vous gagnerez en sécurité et en confiance et éviterez tout éventuel problème avec la commande.

5 bonnes affaires d’AliExpress Plaza à ne pas manquer

OnePlus Nord N20 SE. Commençons par le OnePlus Nord N20 SE, un appareil abordable parfait pour ceux qui recherchent un téléphone simple avec lequel appeler, envoyer des messages et prendre des photos de qualité minimale. Si vous avez souvent des problèmes d’autonomie, c’est peut-être le meilleur téléphone à 100 euros que vous puissiez acheter en ce moment, car il est doté d’une charge rapide de 33 W et d’une batterie longue durée. De plus, il est livré avec OxygenOS 12.1, ce qui vous évitera les logiciels préinstallés habituels sur les téléphones bon marché, tout en offrant une fluidité supplémentaire très appréciable.

OnePlus Nord N20 SE

POCO F5 5G. Lancé ce printemps, le POCO F5 5G est l’un des smartphones milieu de gamme les plus puissants que nous ayons testés récemment. Il est équipé d’un des nouveaux processeurs Qualcomm, d’Android 13 et de MIUI 14, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. S’y ajoutent un appareil photo principal de 64 mégapixels, une charge rapide de 67 W et un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pas mal pour un peu plus de 300 euros. Si vous voulez plus de puissance, vous pouvez également acheter la version avec 12 Go de RAM pour 40 euros de plus.

POCO F5 5G

realme Narzo 50i. Nous revenons au domaine des smartphones économiques avec un téléphone de moins de 100 euros que nous ne cessons de recommander. Il s’agit d’une excellente alternative aux Redmi bon marché, car pour seulement 85 euros, vous obtiendrez un appareil avec USB-C et qui prend également en charge les cartes microSD jusqu’à 1 To de stockage. Si vous cherchez un téléphone pour téléphoner et écouter de la musique, c’est un achat fortement recommandé, tout comme si vous avez besoin d’un téléphone à offrir ou pour les utilisateurs seniors. Vous aurez une batterie, un design de seulement 8,5 millimètres d’épaisseur, Dual SIM, 4 Go de RAM… Pour ce prix, il vous sera difficile de trouver mieux.

realme Narzo 50i

OnePlus 10T. Nous terminons la sélection des smartphones avec un habitué de nos compilations : le tout nouveau OnePlus 10T, un appareil haut de gamme qui bénéficie actuellement d’une réduction de près de 50%. Si vous optez pour lui, vous obtiendrez pour 379 euros une bête avec une connectivité 5G, 8 Go de RAM et un Snapdragon 8+ Gen 1, un bijou qui comprend également un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un appareil photo Sony de 50 mégapixels et une charge rapide SUPERVOOC de 150 W.

OnePlus 10T

Xiaomi Pad 6. Enfin, nous nous tournons vers la Xiaomi Pad 6, la dernière tablette de la société chinoise, qui, bien qu’elle n’ait pas encore un mois parmi nous, bénéficie déjà d’une remise d’environ 50 euros. Comme nous l’avons mentionné dans notre analyse, cette Xiaomi Pad 6 se distingue par son écran ultra fluide de 144 Hz et sa résolution WQHD+, des spécifications qu’il est impossible de trouver sur des modèles de même prix.

Xiaomi Pad 6

