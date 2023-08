Apple lance les cinquièmes bêtas d’iOS 17 et d’iPadOS 17

Alors que le lancement de l’iPhone est prévu le mois prochain, Apple se prépare également à la sortie publique d’iOS 17. Tout a commencé après l’événement WWDC, où Apple a publié la première version bêta pour les développeurs. Et maintenant, la cinquième version bêta d’iOS 17 ainsi que d’iPadOS 17 sont disponibles pour les développeurs. Explorons tout sur la nouvelle mise à jour bêta.

La semaine dernière, Apple a publié la deuxième version bêta publique d’iOS 17 et une version révisée de la version bêta développeur 4 d’iOS 17. Il y a eu une autre version révisée le mois dernier, donc jusqu’à présent, Apple a publié un total de sept versions bêta développeur d’iOS 17.

Aujourd’hui, avec iOS 17 Beta 5 et iPadOS 17 Beta 5, Apple a également publié macOS Sonoma 14 Developer Beta 5, watchOS 10 Developer Beta 5 et tvOS 17 Developer Beta 5.

Les nouvelles versions bêta d’iOS 17 et d’iPadOS 17 ont le même numéro de build 21A5303d. Avec la sortie de la cinquième version bêta, nous nous rapprochons de plus en plus de la version publique. Et vous constaterez que le chemin devient plus court en regardant le changement dans le numéro de build des versions bêta à venir.

Étant donné que nous en sommes déjà à la cinquième version bêta, nous ne devons pas nous attendre à de nombreux changements et nouvelles fonctionnalités. Le géant de la technologie devrait se concentrer davantage sur la résolution des problèmes et les améliorations de sécurité que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Mais il y aura tout de même quelques changements.

Étant donné que la mise à jour vient d’être publiée, les changements ne nous sont pas encore connus. Une fois que nous aurons trouvé les modifications, nous mettrons à jour les articles avec les nouveaux changements dans la liste ci-dessous.

Mise à jour en cours…

Actuellement, les cinquièmes versions bêta d’iOS 17 et d’iPadOS 17 sont disponibles pour les développeurs, et la version bêta publique, similaire à la cinquième version bêta développeur, devrait être disponible prochainement. Si vous utilisez déjà la version bêta d’iOS 17, vous pouvez vérifier les mises à jour sous Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

Au moment de la rédaction de cet article, la page de mise à jour est inaccessible pour de nombreux utilisateurs. Cela indique qu’ils rencontrent une erreur lorsqu’ils vérifient la mise à jour dans la page de mise à jour logicielle. Mais cela ne devrait pas durer longtemps, donc continuez à vérifier.

