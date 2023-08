Ce classique Samsung Galaxy Note vient de recevoir une mise à jour

Lancé en 2020 et toujours pris en charge par Samsung, le Galaxy Note20 Ultra vient de recevoir le paquet de sécurité d’Android mis à jour jusqu’en août 2023.

Le Galaxy Note20 Ultra est probablement le « Note » le plus emblématique de Samsung.

Samsung est déjà immergé dans le lancement du programme bêta de One UI 6 avec Android 14, mais son équipe de développement de logiciels ne s’est pas arrêtée pour autant dans la maintenance de son catalogue actuel, qui est probablement l’un des meilleurs (si ce n’est le meilleur) de toute la plate-forme Android en termes de durée de support et de disponibilité de nouvelles versions d’Android.

Dans le cas du terminal qui nous intéresse, probablement le plus emblématique de tous les Galaxy Note avec sa teinte Mystic Bronze en étendard, il est presque certain que ce Galaxy Note20 classique restera ancré sur Android 13 avec One UI 5.1.1 après sa naissance en 2020 avec Android 10 préinstallé et avoir reçu pas moins de 3 mises à jour majeures du système d’exploitation jusqu’à présent.

Il est probable que les Galaxy Note20 restent ancrés sur Android 13 avec One UI 5.1.1, mais Samsung continue de fournir des mises à jour de sécurité et vient de libérer le package de mise à jour avec les correctifs d’août 2023 pour toute la famille Note20.

Quoi qu’il en soit, comme nos collègues de SamMobile nous l’ont confirmé, qui sont toujours attentifs aux mises à jour de la galaxie Samsung, le Galaxy Note20 continuera de recevoir des packages de sécurité dans les mois à venir, comme celui-ci qui vient d’être publié via OTA avec les correctifs mis à jour jusqu’en août 2023 et que tous les utilisateurs recevront de manière échelonnée dans les prochains jours.

La mise à jour a été initialement déployée en Chine et sur certains marchés européens avec les versions de build N98x0ZSS6HWG8 et N98xFXXS8HWH3 respectivement dans les deux régions, corrigeant plus de 70 vulnérabilités de sécurité sans inclure de nouveautés, de nouvelles options ni de caractéristiques supplémentaires dans le micrologiciel.

Comme toujours, vous pouvez essayer de forcer la mise à jour depuis les paramètres > mise à jour du logiciel, bien que le package arrivera progressivement à tous les utilisateurs par distribution OTA (Over The Air). Si vous êtes impatients, vous pouvez également télécharger le package et le flasher en utilisant Odin.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :