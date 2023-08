45% de réduction sur ce Roomba avec base autovideuse

Ce robot aspirateur va vous éviter d’avoir à vider le réservoir à chaque nettoyage.

Cette base d’auto-vidage stocke tous les allergènes de l’air et du sol de votre maison.

Avez-vous besoin d’un robot aspirateur et ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent ? Vous voulez qu’il ait une base d’auto-vidage, mais ces modèles sont trop chers pour vous ? Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le Roomba i5+ avec base d’auto-vidage pour seulement 699 385 euros sur Amazon. C’est une baisse de 45% par rapport à son prix officiel. Même d’autres modèles de moindre puissance comme le Roomba i3+ coûtent beaucoup plus cher.

Pour que vous puissiez voir que l’offre d’Amazon est un régal, dans d’autres stores son prix augmente beaucoup plus : chez PcComponentes, il coûte 448,99 euros et chez MediaMarkt, vous pouvez l’obtenir pour 699 euros. Avec sa grande puissance d’aspiration, sa double brosse en caoutchouc et sa base pour ne pas avoir à se salir les mains, ce robot est l’un des meilleurs du marché en ce moment.

Roomba i5+

Achetez un excellent robot aspirateur avec une réduction de 314 euros

Le Roomba i5+ se distingue des aspirateurs traditionnels grâce à sa capacité à analyser votre maison et à créer des cartes intelligentes avec Imprint Smart Map. Cela indique que chaque coin de votre espace devient une zone de nettoyage stratégiquement planifiée. Vous pouvez indiquer au Roomba i5+ quelles pièces nettoyer et quand le faire.

Ce robot redéfinit l’autonomie du nettoyage avec sa station d’auto-vidage Clean Base. Ce système permet à l’aspirateur robot de se vider automatiquement, éliminant ainsi le besoin d’interventions fréquentes. Le nettoyage de la base est un processus rapide et simple, et la capacité de stockage peut durer jusqu’à 60 jours avant de nécessiter votre attention. Les sacs intégrés AllergenLock capturent et retiennent 99% des pollens et des moisissures.

Grâce à la technologie iRobot OS, le robot reste à jour avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations grâce aux mises à jour automatiques du logiciel. Cela garantit que votre Roomba i5+ est toujours à la pointe du nettoyage intelligent, vous offrant ainsi un niveau de propreté supérieur avec le temps.

Avec ses deux brosses en caoutchouc multisurfaces exclusives, le Roomba i5+ relève les défis du nettoyage des maisons avec des animaux domestiques. Ces brosses empêchent les poils de vos amis à fourrure de s’emmêler et nettoient tous types de surfaces, des tapis aux sols durs.

Il est équipé de capteurs intelligents qui guident son chemin dans votre maison. Ces capteurs indiquent où il peut passer et où il ne peut pas, évitant ainsi de rester coincé sous les meubles ou les canapés bas. De plus, la technologie Dirt Detect lui permet de détecter les zones particulièrement sales et de s’y diriger pour un nettoyage en profondeur.

Roomba i5+

Le Roomba i5+ vous fait découvrir une nouvelle façon de nettoyer, où, en plus de ne pas avoir à lever le petit doigt, vous n’avez pas non plus à vider le réservoir après chaque aspiration. Avec une réduction de 45%, c’est l’un des achats les plus recommandés de l’année en termes de nettoyage. iRobot est une marque de qualité, nous avons confiance en tous ses produits.

