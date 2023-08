De 80 à 50 euros : voici la baisse de ces casques Bluetooth avec 90 heures de batterie et annulation de bruit

Vivez le son en haute définition pour seulement 50 euros où que vous alliez avec une autonomie fantastique.

Si vous voulez acheter des écouteurs sans fil de type casque pour regarder vos films à la maison sans déranger personne, ou écouter votre musique préférée où que vous soyez avec une qualité inégalée, cette offre va vous plaire. Et si en plus vous voulez économiser beaucoup d’argent, aujourd’hui je veux vous présenter les Ankbit E500Pro qui coûtent seulement 50 euros sur Amazon grâce à une remise et plus tard en appliquant un coupon de 5 euros avant d’ajouter le produit au panier.

Ces écouteurs Bluetooth se vendent exclusivement sur Amazon. Si vous voulez opter pour un modèle supérieur (E500Pro+), son prix augmente légèrement à 69,99 euros sur Amazon avec un coupon de 40 euros. Avec les deux, vous profiterez de la meilleure autonomie pour des écouteurs sans fil, même avec la réduction de bruit activée.

Obtenez de bons écouteurs Bluetooth à prix réduit

Tout d’abord, nous nous intéresserons à leur apparence physique. Ces écouteurs Bluetooth ont des haut-parleurs pliables qui pivotent à 90 degrés pour prendre un espace infime dans votre sac à dos. Ils sont réglables pour s’adapter à toutes les tailles de tête. Leurs coussinets sont très doux, remplis de mousse à mémoire de forme.

Ils montent des drivers de 40 mm compatibles avec les codecs les plus populaires aujourd’hui comme AAC ou SBC. Vous pourrez écouter des morceaux de musique de haute qualité et vivre chaque note comme si elle était jouée à côté de vous. Bien qu’ils soient Bluetooth, vous pouvez aussi les utiliser avec un câble Jack de 3,5 mm lorsque la batterie est épuisée.

L’une des caractéristiques les plus remarquables est l’autonomie de la batterie. Vous obtiendrez un total de 90 heures de lecture musicale sans réduction de bruit activée et avec un volume maximal de 50%. Si vous activez la fonction d’isolation totale, l’autonomie diminuera jusqu’à 60 heures. Ils se chargent complètement en seulement 1,5 heures.

La fonction de réduction de bruit est l’une des meilleures que nous ayons testées sur des écouteurs sans fil comme ceux-ci. Grâce aux 5 microphones intégrés, il peut réduire jusqu’à 95% du bruit extérieur et se concentrer sur votre voix pendant les appels. Vous n’avez jamais essayé de passer un appel téléphonique avec ce niveau d’isolation. C’est fascinant. Sans aucun doute l’un des meilleurs écouteurs avec réduction de bruit actuellement.

Le bandeau est en acier inoxydable à l’intérieur et recouvert de plastique. Les coussinets ont également du cuir synthétique à l’extérieur. Le poids de l’ensemble est seulement de 254 grammes, très confortables pour porter sur la tête pendant quelques heures par jour sans ressentir d’inconfort.

Et enfin, ces écouteurs Bluetooth ont la fonction de jumelage rapide grâce à la puce NFC intégrée. Vous pourrez même les connecter à 2 appareils simultanément et passer de l’un à l’autre selon vos préférences et besoins.

