En brisant le mythe de la charge nocturne : j’ai passé des années à charger mon Xiaomi la nuit et il ne s’est jamais rien passé

Les téléphones mobiles sont au centre de notre vie numérique depuis déjà quelques années, ce qui encourage la création de toutes sortes de mythes et légendes à leur sujet. Certains ont plus de fondement que d’autres, il faut le dire, mais ce sont quand même des mythes. Comme celui qui dit que vous allez endommager la batterie de votre téléphone portable Xiaomi si vous le laissez charger toute la nuit, que ce soit une fois ou systématiquement.

En fonction des sources auxquelles vous vous référez, vous trouverez des opinions différentes concernant la charge d’un téléphone portable toute la nuit, bien que la plupart la déconseillent. Cependant, cela fait déjà quelques années que je charge mes téléphones Xiaomi la nuit, d’abord avec un câble et maintenant avec un chargeur sans fil, et je n’ai jamais eu le moindre problème. Je doute que mon cas soit particulier ou que j’aie eu plus de chance que les autres, donc nous devrons considérer tout cela comme un autre mythe. Et facilement démystifiable grâce à l’expérience.

Des années à charger mes téléphones Xiaomi la nuit

Comme je l’ai dit, il y a pas mal d’experts dans le domaine qui affirment que charger son téléphone toute la nuit est quelque chose de négatif. Non pas à cause de l’heure, évidemment, mais parce que le charger pendant la nuit implique que votre Xiaomi reste connecté au chargeur pendant plusieurs heures. Ils disent que cela contribue à la dégradation plus rapide de la batterie, car l’utilisation quotidienne en est déjà responsable. Mais après des années à le faire, je peux affirmer que charger mon Xiaomi la nuit n’a pas entraîné de chute significative de l’autonomie, dans aucun sens.

On affirme ici que « les choses peuvent mal tourner » lorsque vous chargez votre téléphone toute la nuit. Que cela peut entraîner une défaillance de l’un des composants de votre Xiaomi qui endommagerait la batterie. Il est vrai, il faut le dire, que maintenir le téléphone en charge pendant plusieurs heures peut augmenter la dégradation de la batterie, mais les téléphones mobiles se protègent déjà depuis plusieurs générations contre ces problèmes.

Une fois que vous êtes conscient que la batterie de votre téléphone se détériore progressivement à chaque minute où le téléphone est allumé, que vous le chargiez ou non, vous commencez à prendre conscience de l’autonomie qu’il perd avec le temps. Et, basé sur ma propre expérience, le charger la nuit ne fait pas augmenter cela. Du moins, ce n’est pas augmenté de manière significative. C’est grâce aux systèmes de sécurité installés dans les téléphones, comme la charge optimisée qui est présente sur le marché et qui veille à la santé de la batterie de votre Xiaomi. Et oui, elle est également présente dans MIUI.

Cette charge optimisée permet que, si vous chargez votre téléphone la nuit, la batterie ralentisse et s’arrête jusqu’au moment clé pour la terminer. Cela se fait en apprenant vos comportements. C’est pourquoi si vous vous levez toujours à peu près à la même heure, la batterie se chargera à 80% jusqu’à quelques minutes avant l’heure indiquée. Ensuite, le chargeur fournit les 20% d’énergie restante et lorsque vous ouvrez les yeux, votre téléphone est chargé. A-t-il chargé toute la nuit? En réalité non, car la charge a été interrompue la majeure partie du temps.

Mon expérience prouve que charger son téléphone la nuit ne fait aucune différence en termes de dégradation et/ou de problèmes résultants.

Dans mon cas particulier, je charge mon téléphone Xiaomi sur ma table de nuit avec un chargeur sans fil et quand je me réveille, non seulement il est chargé, mais il est aussi froid. Signe que la charge optimisée fait bien son travail. Et quand je suis en voyage, je le charge avec son câble USB et il en va de même. Croyez-moi lorsque je vous dis que c’est mon modèle de charge depuis des années et mes batteries ne se sont pas plus dégradées que la moyenne. Alors, n’ayez pas peur de charger votre téléphone la nuit. C’est un mythe perpétué depuis des années mais qui a très peu de vérité en lui. Les téléphones savent déjà quoi faire, laissons-les être intelligents.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :