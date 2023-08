Ce téléphone portable Honor haut de gamme bénéficie d’une réduction de 250 euros sur son prix habituel

Le Honor Magic4 Pro baisse son prix à moins de 850 euros sur Amazon grâce à cette offre.

Le Honor Magic4 Pro bénéficie d’une réduction de 250 euros sur son prix

La marque Honor s’est fait connaître pour son lien direct avec Huawei, quelque chose qui est actuellement totalement différent et maintenant la marque a gagné en indépendance, ce qui leur a également permis d’offrir différents smartphones de différentes gammes et prix. Par exemple, nous pouvons mettre en avant ce Honor Magic4 Pro, un appareil qui se trouve dans la gamme haut de gamme de la société, grâce à son prix élevé et à certaines caractéristiques qui en font une excellente option.

Cependant, ce téléphone est une excellente option plus que jamais grâce à l’offre que nous pouvons trouver sur Amazon, ce qui fait que son prix habituel de 1 099 euros, qui est le même que vous allez voir sur son site web officiel, baisse de 250 euros. Sa valeur reste l’une de celles que nous pouvons associer très directement aux prix de la gamme haut de gamme, mais sans aucun doute, elle est maintenant beaucoup plus attrayante et si vous en doutez, demandez aux personnes qui l’ont acheté sur Amazon, où il a reçu une évaluation de 4,2 étoiles.

Honor Magic4 Pro

Le Honor Magic4 Pro est en promotion sur Amazon et vous pouvez économiser 250 euros sur votre achat

Ayant mentionné que ce Honor Magic4 Pro a généralement un prix de 1 099 euros et qu’il bénéficie d’une réduction de 250 euros, nous pouvons vous indiquer que ce smartphone haut de gamme est à 849 euros sur Amazon, un prix qui est plus attrayant si l’on ajoute que vous pouvez bénéficier d’ une livraison rapide et gratuite, à condition d’être membre d’Amazon Prime. Inutile de mentionner que cette promotion n’est pas éternelle, donc si vous êtes intéressé par ce téléphone, vous devrez vous décider rapidement. En attendant, vous pouvez continuer à lire ses caractéristiques, qui vous aideront certainement à décider de l’acheter ou non.

Ce Honor Magic4 Pro est une excellente alternative parmi les smartphones haut de gamme actuels sur le marché, et nous le trouvons avec un écran AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution de 1312 x 2848 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, ce téléphone est équipé d’ un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ainsi que d’une carte graphique Adreno 730. Le point un peu faible de ce téléphone pourrait être sa batterie, qui a une capacité de 4 600 mAh, ce qui peut sembler un peu faible pour un appareil haut de gamme, offrant environ 5 à 6 heures d’écran. Cependant, il compense cela avec sa charge rapide, capable de charger complètement le téléphone en une demi-heure, même en charge sans fil.

Le téléphone Honor nous offre également une mémoire RAM de 8 Go et un stockage interne de 256 Go. L’un des points forts de ce Magic4 Pro est son appareil photo, avec trois capteurs à l’arrière : un principal de 50 Mp, un grand angle de 64 Mp et un téléobjectif de 64 Mp. Il y a aussi le capteur frontal, qui comporte une caméra de 12 Mp et un capteur ToF 3D. Il convient également de mentionner que ce téléphone est livré avec Android 12 et la surcouche Magic UI 6.0.

Nous arrivons déjà à la fin de cet article et il est temps de parler d’autres aspects, comme sa connectivité, où nous trouvons un port USB-C et les connexions sans fil 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 et NFC pour les paiements sans contact. Le Honor Magic4 Pro dispose également d’autres fonctionnalités telles que son lecteur d’empreintes digitales ultrasonique, accéléromètre, capteur de lumière ambiante, gyroscope, boussole et capteur de proximité. Après avoir dit tout cela, il ne nous reste plus qu’à rappeler que ce téléphone peut être à vous pour un prix de 849 euros sur Amazon.

