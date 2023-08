Xiaomi baisse le prix de sa Smart TV 4K: 50 pouces et 100 euros moins chère

Vous pouvez économiser de l’argent et ramener à la maison l’une des meilleures télévisions intelligentes 4K de Xiaomi.

Le devant de la télévision chinoise.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez remplacer votre ancienne télévision par l’une des meilleures télévisions intelligentes Xiaomi. Vous n’avez pas à payer trop cher, la Xiaomi F2 chute de 100 euros et c’est un excellent achat. Comme vous le savez déjà, si vous êtes membre Prime, vous la recevrez rapidement, en toute sécurité et gratuitement à votre domicile.

La télévision intelligente chinoise continue à figurer à son prix d’origine dans la boutique officielle de Xiaomi, où elle est disponible pour 449 euros. Vous avez l’opportunité de renouveler votre salon avec un appareil complet et qui se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Nous vous expliquons tout sur la télévision intelligente chinoise.

Xiaomi TV F2 50″

Achetez la télévision Xiaomi au meilleur prix

Des bordures fines, une grande diagonale de 50 pouces, une résolution 4K… la télévision Xiaomi n’a rien à envier. Elle remplira parfaitement un salon et vous permettra de profiter pleinement de tout contenu. Malgré son prix abordable, cette Xiaomi F2 offre un niveau de qualité exceptionnel.

Aussi curieux que cela puisse paraître, le système d’exploitation qui donne vie à cette télévision a été développé par Amazon. Son nom est Fire TV OS et c’est le même que celui que l’on trouve sur le célèbre Fire TV Stick des Américains. Il est beau et fluide, vous pourrez télécharger toutes ces applications que vous avez toujours voulu avoir.

Il ne pourrait pas manquer Alexa si nous parlons de l’une des créations d’Amazon. Vous pourrez profiter de la compagnie d’un des meilleurs assistants virtuels, vous ne pourrez plus vous en passer une fois habitué. En appuyant sur le bouton du boîtier, vous pourrez l’invoquer en quelques secondes.

Xiaomi TV F2 50″

C’est génial de pouvoir accéder à une télévision comme celle-ci pour moins de 350 euros, cette offre n’est pas à prendre à la légère. Vous aurez la possibilité de profiter du meilleur contenu sur un écran de qualité et avec une résolution 4K. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps, le prix pourrait changer à tout moment.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal de bonnes affaires de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

