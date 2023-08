Solutions lorsqu’une TV Xiaomi ne reconnaît pas la clé USB ni le disque amovible que vous avez connecté pour lire du contenu multimédia.

Aujourd’hui, (presque) tout le contenu multimédia que vous avez sur une clé USB ou un disque dur / SSD externe et que vous pouvez voir sur un PC, vous pouvez également le voir sur une télévision Xiaomi. Cependant, parfois, l’appareil refuse d’être reconnu par la télévision… Que faire dans ces cas?

De nos jours, tout tourne autour du streaming, il y en a qui aiment continuer à conserver des vidéos sur un support de stockage tel que le téléphone portable, un disque SSD portable ou un dispositif USB classique. Les télévisions Xiaomi TV sont munies de ports USB pour pouvoir connecter une clé ou un disque externe et lire son contenu.

Ma télévision Xiaomi ne reconnaît pas la clé USB ou le disque dur externe que j’ai inséré

Selon la FAQ officielle de Xiaomi concernant ses télévisions, les télévisions Xiaomi peuvent lire des vidéos dans la plupart des formats du marché, plus précisément environ 37 formats vidéo et 6 formats audio. Si vous rencontrez des problèmes de reconnaissance du périphérique externe, la page de support de Xiaomi indique que « cela peut être dû aux raisons suivantes »:

Le câble de connexion ne peut pas être identifié en raison d’un mauvais contact

Il arrive parfois que le câble du disque ne soit pas correctement branché, ou que la clé USB ne soit pas complètement insérée. Le contact entre les broches n’est pas complet, et donc la télévision ne peut pas reconnaître l’appareil. Par conséquent, essayez de reconnecter le câble de données et le disque dur pour résoudre le problème.

L’alimentation USB de la télévision est insuffisante

Ce n’est pas le cas avec une clé USB, mais certains disques durs et SSD externes ont besoin de leur propre source d’alimentation, le voltage fourni par la télévision lorsqu’elle est connectée via USB est insuffisant. Si le disque dur nécessite une alimentation indépendante, connectez-le à son alimentation et réessayez. Sinon, essayez de le brancher sur un autre port USB – votre télévision Xiaomi en a plusieurs.

Le format du système de fichiers du disque dur mobile n’est pas compatible avec la télévision

Si lorsque vous insérez la clé USB ou le disque, vous ne pouvez pas voir une liste de son contenu, c’est peut-être parce que la télévision Xiaomi ne reconnaît pas le format du système de fichiers utilisé par le périphérique. Pour qu’elle le reconnaisse, vous devez le formater en FAT32, pas en ExFAT ou autre.

Domages sur le disque dur / données corrompues

Il se peut que le problème soit dû au fait que le périphérique lui-même est physiquement endommagé. Essayez d’insérer la clé USB ou de connecter le disque dur à un autre appareil, par exemple un ordinateur portable. Si vous ne les voyez toujours pas, vous connaissez la raison.

Ou peut-être qu’il y a un problème avec les données stockées sur la clé USB ou le disque dur, qui sont corrompues et illisibles. Il se peut alors que votre télévision Xiaomi ne reconnaisse pas le périphérique, ou le reconnaisse mais qu’aucun des fichiers ne puisse être lu.

Le problème vient du système d’exploitation ou des composants de la télévision

Il se peut que la panne soit causée par le système d’exploitation de la télévision lui-même, qui empêche la lecture des périphériques externes amovibles. La première chose à faire est de vérifier si la télévision a une mise à jour en attente. Sinon, essayez de l’éteindre et de la débrancher du secteur. Si cela ne fonctionne pas et que vous savez que ce n’est pas à cause de la clé USB, essayez de restaurer la télévision aux paramètres d’usine.

Une autre raison pourrait être que la propre TV a des problèmes physiques dans ses composants, tels que la puce de la carte mère ou les ports USB eux-mêmes, donc vous devriez alors contacter le fabricant ou le store où vous l’avez achetée pour faire jouer la garantie. Solutions lorsque votre télévision Xiaomi ne reconnaît pas les contenus de la clé USB ou du disque dur externe.

