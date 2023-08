L’iPad mini bénéficie d’une très bonne réduction grâce à cette offre d’Amazon.

Profitez de cette offre si vous souhaitez acheter l’iPad mini de sixième génération à un prix avantageux.

L’iPad mini peut être à vous pour beaucoup moins grâce à cette offre

Si vous recherchez un nouvel iPad, c’est votre jour de chance. Le dernier iPad mini d’Apple bénéficie d’une assez bonne réduction sur Amazon qui peut vous permettre de l’obtenir pour seulement 589 euros ou chez MediaMarkt qui propose l’iPad au même prix. Une offre très intéressante si l’on considère qu’il est vendu au prix officiel de 649 euros dans l’Apple Store pour le modèle de 64 Go de stockage.

L’iPad mini est l’un des meilleurs modèles que vous pouvez acheter en 2023 pour plusieurs raisons. C’est un iPad petit et maniable, idéal si vous prévoyez de l’utiliser pour consommer du contenu multimédia. De plus, il offre une grande puissance grâce à son processeur, ce qui vous permettra également de posséder un iPad pendant de nombreuses années, aussi bien au niveau du matériel que du logiciel, car comme on pouvait s’y attendre, il sera mis à jour vers iPadOS 17.

iPad mini 6

Pourquoi devriez-vous acheter l’iPad mini 6 ?

L’iPad mini de sixième génération est l’un des meilleurs modèles d’iPad si vous souhaitez une tablette petite et maniable. Il dispose d’un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, parfait pour consommer du contenu multimédia chez soi lorsque l’on souhaite un dispositif plus grand qu’un iPhone, mais plus petit qu’un iPad Air ou un iPad Pro.

Cet appareil se distingue également par sa puissance, car il est équipé d’une puce A15 Bionic, oui, la même que celle des iPhone 13 et 13 Pro ou des iPhone 14 lancés l’année dernière. Cela vous permettra d’effectuer toutes sortes de tâches rapidement et de vous assurer de posséder un iPad pendant de nombreuses années et mis à jour avec les dernières versions du système d’exploitation.

De plus, il dispose d’autres fonctionnalités telles que Touch ID sur le bouton de verrouillage et d’une caméra frontale FaceTime de 12 MP avec Encadrement centré pour que vous soyez superbe lors des appels vidéo. Sans oublier qu’il possède un port USB-C et qu’il est compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération pour libérer votre créativité.

➡️ Voir l’offre iPad mini 6

Alors maintenant vous savez. Si vous cherchiez un iPad de ces caractéristiques, l’iPad mini de sixième génération est une excellente option grâce à cette offre d’Amazon, qui le propose à seulement 589 euros. Il n’y a pas d’autre tablette sur le marché qui puisse convenir à tous les types d’utilisateurs, avec ces caractéristiques et à bon prix.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :