Certains utilisateurs testent déjà la version bêta du jeu dans le cloud sur la PS5 en 4K

La possibilité de jouer à des titres PS5 via le cloud est de plus en plus proche et plusieurs personnes la mettent déjà à l’épreuve.

Plusieurs utilisateurs testent la version bêta du jeu en cloud sur PS5 en 4K

Le marché du jeu en cloud est encore quelque peu immature, bien que Microsoft avec son Xbox Cloud Gaming ou Nvidia avec son GeForce Now, entre autres, soient les principaux représentants d’un secteur en croissance qui gagnera du terrain dans les années à venir, du moins c’est ce qui semble. Face à cette situation, Sony souhaite se joindre avec force à la fête et nous connaissons déjà les prochaines étapes de la société japonaise dans ce domaine.

Pour commencer, nous savons qu’à un certain moment nous pourrons obtenir le Project Q, la console portable conçue pour jouer à des jeux PS5 en nuage avec celle-ci allumée, mais ce n’est pas la seule initiative liée à ce domaine du jeu sur lequel PlayStation souhaite se concentrer. Il y a quelques mois, ils ont annoncé que les utilisateurs de PS Plus Premium seront en mesure de profiter ultérieurement d’une fonction qui leur permettra de jouer aux jeux de leur bibliothèque ainsi qu’à d’autres jeux des niveaux Extra et Premium du service via le cloud, et il semble maintenant que nous recevons de nouvelles informations alléchantes.

Le jeu en cloud sur PS5 en 4K est de plus en plus proche

Comme plusieurs médias et profils spécialisés l’ont déjà partagé sur Twitter, comme c’est le cas de Zuby_Tech, certains utilisateurs de la PlayStation 5 sont déjà en train de tester le jeu en cloud avec des titres PS5 en 4K après avoir reçu une invitation de Sony pour tester cette version bêta. Cette fonctionnalité semble faire partie du prochain firmware de la console Sony, qui comprend également Dolby Atmos, une meilleure accessibilité et d’autres fonctions intéressantes, mais ce qui ressort le plus est ce dont nous parlons dans cette actualité.

Pour le moment, on ne connaît pas de date précise pour l’arrivée officielle de cette fonctionnalité intéressante, mais nous savons aujourd’hui qu’elle proposera différentes options de résolution, dont 720p, 1080p, 1440p et 4K. Sans aucun doute, cet ajout vise également à justifier le lancement du Project Q mentionné précédemment, car sans la possibilité de profiter des jeux PS5 via le nuage, cette console portable perdrait de son intérêt.

Plusieurs utilisateurs ayant pu tester cette fonctionnalité lors de sa phase de bêta fermée ont mentionné certains des jeux compatibles avec ce test. Parmi ces titres, nous pouvons citer God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Fall Guys, Destiny 2, Returnal, Demon’s Souls, Death Stranding, Sackboy: A Big Adventure, Destruction All Stars, Resident Evil Village (version d’essai) et Demon Slayer (version d’essai). Il est prévu que d’autres jeux soient ajoutés à la liste des jeux compatibles avec le jeu en cloud sur PS5.

Nous n’avons pas non plus beaucoup plus de détails pour le moment, mais plusieurs utilisateurs ont affirmé que bien que le chargement semble prendre du temps, cette fonctionnalité est stable dans ses différentes résolutions. Nous verrons dans quelles conditions le jeu en cloud sur PS5 sera lancé, quelque chose que nous ne tarderons sûrement pas à voir.



