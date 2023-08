Tous les chargeurs tiers pour l’Apple Watch devront avoir une charge rapide d’ici la fin de l’année

Apple prévoit d’apporter des modifications à son programme de certification pour améliorer les chargeurs tiers des Apple Watch.

Apple souhaite que la charge rapide devienne une norme pour les chargeurs tiers des Apple Watch

Avec le lancement de l’Apple Watch Series 7, Apple a inclus la charge rapide qui permet de recharger l’Apple Watch en un peu plus d’une heure en cas de faible batterie. Actuellement, deux ans plus tard, la société prévoit d’exiger la charge rapide pour les chargeurs fabriqués par des tiers.

Tout comme pour les iPhone, les accessoires tiers pour l’Apple Watch qui fonctionnent le mieux sont ceux qui sont certifiés MFi (Made for iPhone). Et Apple envisage d’ajouter la charge rapide comme exigence pour obtenir cette certification pour les chargeurs tiers de l’Apple Watch.

Actuellement, pour pouvoir entrer dans le programme de certification d’Apple, les chargeurs tiers pour l’Apple Watch doivent utiliser un disque de charge d’Apple lui-même. Apple propose à ces entreprises deux options au choix : une option avec un module de charge plus ancien et des vitesses plus lentes, ou un nouveau module de charge plus récent avec des vitesses plus rapides.

Cependant, la société à la pomme prévoit d’apporter un léger changement aux disques de charge qu’elle propose. Selon ce que rapporte AppleInsider, des fabricants qui ont parlé avec le média assurent qu’à la fin de l’année, Apple cessera de proposer l’ancien disque de charge, ne proposant plus que le disque avec des vitesses de charge plus rapides.

Ce changement est important pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il élargira le nombre d’accessoires tiers compatibles avec la technologie de charge rapide des Apple Watch à partir de la série 7. De plus, tous les accessoires, une fois ce changement officiel, seront équipés du disque de charge rapide pour une recharge plus rapide de l’Apple Watch.

Ce changement indique également qu’Apple a résolu la pénurie de disques de charge rapide de l’Apple Watch, un problème signalé en juillet 2021. Cependant, un inconvénient potentiel de tout cela est que le bon disque de charge a un coût plus élevé pour les fabricants, ce qui pourrait faire augmenter les prix des chargeurs.

Quels modèles d’Apple Watch ont la charge rapide ?

Il est étonnant de constater que seuls quelques modèles d’Apple Watch disposent de la charge rapide. Actuellement, voici les modèles qui la prennent en charge :

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

Apple assure qu’avec la charge rapide, le niveau de batterie d’une Apple Watch peut passer de 0 à 80 % en environ 45 minutes. Cela indique qu’il est possible de la recharger en un peu plus d’une heure. C’est très utile car si nous avons besoin d’autonomie, en quelques minutes nous pouvons avoir suffisamment de pourcentage pour nos besoins.

La gamme Apple Watch ajoutera de nouveaux modèles dans un mois, l’Apple Watch Series 9, qui devrait être disponible dans une nouvelle couleur rose, et l’Apple Watch Ultra, qui devrait avoir une nouvelle variante en titane sombre. Les deux seraient présentés aux côtés des iPhone 15 et iPhone 15 Pro le 12 ou 13 septembre prochain.

