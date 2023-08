La nouvelle bête pour purifier votre maison est officielle : le nouveau Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro H se positionne comme le roi de sa catégorie à un prix brutal

Xiaomi a un nouveau purificateur d’air dans son catalogue et ce n’est certainement pas n’importe lequel. La marque asiatique vient de présenter son nouveau Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro H, un modèle qui se place au sommet de la famille des Xiaomi Smart Air Purifier 4, étant le plus complet et performant de tous.

Cependant, il faut noter que pour le moment, il ne sera disponible qu’en Chine au prix de 1 999 yuans, soit environ 254 euros en attendant de savoir s’il sera ou non disponible à l’échelle mondiale. Pour l’instant, il faut attendre, mais nous pouvons déjà vous dire ce que propose cette bête.

Fiche technique du nouveau Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro H

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro H ÉCRAN OLED tactile circulaire TYPE DE FILTRE HEPA cylindrique à 360° et colonne de charbon actif TAILLE MAXIMUM DE LA PIÈCE À PURIFIER 42-72 mètres carrés CADR (PARTICULES) 600 m³/h ÉLIMINATION DES PARTICULES DE 0,3 μm 99,99% niveau sonore maximum Mode silencieux de 32.1 dB DURÉE DE VIE DU FILTRE De 10 à 14 mois CONNECTIVITÉ SANS FIL WiFi 802.11b/g/n ASSISTANTS VOCAL SUPPORTÉS Google Assistant et Amazon Alexa dimensions et poids 310 × 310 × 756 mm 9,6 kg prix Environ 254 euros

La bête ultime pour purifier l’air de n’importe quelle pièce

Il est vrai qu’esthétiquement, il n’y a aucune différence avec les autres modèles de la famille Xiaomi Smart Air Purifier 4, mais à l’intérieur, il est assez différent en termes de performances. Pour que vous puissiez vous faire une idée, cette bête est capable de purifier des surfaces allant de 42 à 72 mètres carrés, sans aucun doute le chiffre le plus élevé de toute sa gamme.

De plus, nous avons également une durée de vie plus longue du filtre HEPA avec charbon actif, pouvant atteindre jusqu’à 14 mois d’utilisation. Ce filtre est beaucoup plus grand que celui que l’on trouve dans son frère Pro, ce qui facilite l’obtention d’un CADR allant jusqu’à 600 m³/h et une élimination des particules avec une efficacité de 99,99%, pas mal du tout.

Enfin, il convient de mentionner que ce modèle est beaucoup plus grand et lourd que ses frères, atteignant un poids de 9,6 kilos. De plus, il est le plus silencieux avec un mode spécifique de 32.1 dB et conserve même la connectivité sans fil avec l’application Mi Home, ce qui nous permet de gérer son fonctionnement du bout des doigts.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro H

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro H est déjà en vente en Chine au prix de 1 999 yuans, soit environ 254 euros. Pour l’instant, on ne sait pas s’il arrivera à l’échelle mondiale, mais étant donné ce qui s’est passé avec ses frères, il est très probable qu’il finisse par le faire dans quelques mois.

