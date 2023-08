Le meilleur iPhone que vous pouvez acheter bénéficie aujourd’hui d’une remise de 244 euros

Vous n’aurez besoin de rien d’autre, avec l’iPhone 14 Pro, vous profiterez au maximum de chaque jour.

Le Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro.

Si vous êtes de ceux qui ne se satisfont pas, si vous recherchez le meilleur du meilleur, j’ai quelque chose à vous dire. L’iPhone 14 Pro est en promotion sur Amazon et peut être à vous avec une réduction de 244 euros. Je ne l’avais jamais vu aussi bon marché. De plus, si vous êtes utilisateur Amazon Prime, vous l’aurez chez vous sans attendre et sans frais de livraison.

Le smartphone de la pomme continue de se vendre à 1 319 euros dans le store officiel d’Apple, c’est l’une des rares occasions de l’obtenir avec une réduction. Sa fiche technique reste impressionnante en 2023, capable de rivaliser avec les meilleurs smartphones du marché.

À l’avant du terminal californien se trouve un écran de 6,1 pouces, avec une résolution ultra-haute et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui se traduit par une fluidité maximale. C’est un écran de classe mondiale, je ne pense pas que cela puisse décevoir les utilisateurs.

Apple A16 Bionic

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran OLED 6,1″ QHD et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 3 200 mAh

NFC et 5G

Vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit, la puce qui anime l’iPhone 14 Pro est un monstre capable de tout. L’A16 Bionic est l’un des processeurs les plus puissants jamais fabriqués, il vous permettra de faire fonctionner n’importe quel jeu ou application en toute fluidité.

Photographiez sans crainte où que vous alliez, le triple appareil photo arrière de cet iPhone est capable d’obtenir d’excellents résultats dans toutes les conditions. Il est équipé d’un appareil photo principal de 48 mégapixels, d’un grand angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif qui offre également 12 mégapixels.

Vous l’avez vu de vos propres yeux, le smartphone d’Apple continue de rivaliser avec les smartphones les plus complets du marché, c’est un monstre avec lequel vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit. En tenant compte de son prix, je pense que c’est un meilleur achat que le Max, même si vous ne gagnez ni en taille d’écran ni en batterie.

