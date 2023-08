iPhone 15 et iPhone 15 Pro : Des images de leur port USB-C sont révélées

Des images révélées montrent le port USB-C des iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Le port USB-C des iPhone 15 a été dévoilé

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro sont imminents et il est inévitable que les fuites les plus importantes à ce jour se produisent car les usines sont déjà en fonctionnement, en réalité, Samsung Display a déjà commencé à fabriquer ses écrans qui, soit dit en passant, auraient les bordures les plus fines jamais vues sur un iPhone.

Une rumeur que nous considérons désormais comme vraie est le changement de port. Après plus de dix ans, les iPhone passeront à un connecteur USB-C au lieu du Lightning qui a été introduit avec l’iPhone 5 en septembre 2012. Des images ravivent la flamme de cette rumeur car des images auraient été révélées montrant les supposés ports des iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

L’arrivée du port USB-C sur les iPhone 15 de plus en plus proche

Et c’est justement l’année où nous attendons un changement de port sur les iPhone que des images révélées du prétendu USB-C des iPhone 15 ont été publiées. Les images ont été partagées par les utilisateurs @lipilipsi et @John011235 sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, où l’on peut voir le port USB-C connecté aux composants flexibles de la carte de circuit imprimé qui seront utilisés dans l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus et l’iPhone 15 Pro et Pro Max.

Il est prévu que tous les iPhone 15 aient l’USB-C au lieu du Lightning. Cependant, les rumeurs indiquent qu’il y aurait une différenciation entre les modèles standards et les Pro. Alors que les iPhone 15 auraient un port USB-C 2.0 standard, les modèles Pro seraient équipés d’un port Thunderbolt 4 offrant des vitesses de transfert plus élevées.

D’autres fuites que nous avons sur notre bureau concernant ce changement sont qu’en plus de la différenciation du type de port, les câbles tiers devront être certifiés MFi (Made for iPhone) afin de pouvoir utiliser tout le potentiel des ports tels que la charge rapide ou les transferts plus rapides. Quelque chose qui est très propre à Apple, en somme.

Quoi qu’il en soit, bien que ces images ne soient que des rumeurs, il est clair que c’est là que nous allons. La raison d’introduire l’USB-C sur les iPhone 15 et 15 Pro n’est autre que de répondre aux exigences de l’Union européenne, c’est donc le meilleur moment pour les respecter au lieu d’attendre un an de plus.



