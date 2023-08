Après 200 000 pliages, il y a déjà un gagnant de résistance entre les pliables Motorola et Samsung

Motorola a été battu dans la bataille des pliables. Samsung a remporté la palme, laissant largement derrière lui le Razr 40.

Samsung est en tête dans la bataille de résistance des pliables.

Vous vous souviendrez peut-être il y a quelques jours, lorsque nous avons publié un article dans lequel un Motorola Razr 40 et un Samsung Galaxy Z Flip 5 étaient pliés en direct sur YouTube afin de vérifier la résistance de leurs écrans et charnières. Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est déjà passé par notre banc d’essai et nous a laissé de bonnes impressions, tandis que le Razr 40 partait déjà avec un désavantage considérable.

Et alors, qu’est-il arrivé à la fin? Eh bien ce qui devait arriver. La bataille entre ces deux pliables à clapet a été remportée par le Galaxy Z Flip, comme l’indique SAMMobile. Selon le média, le terminal de Samsung montre une résistance bien supérieure, non seulement au niveau de l’écran.

Le Galaxy Z Flip 5 humilie la concurrence

L’écran du Motorola Razr 40 a seulement résisté à 126 000 pliages, tandis que celui du Samsung Galaxy Z Flip 5 a dépassé les 200 000 sans aucun problème. C’est la limite que le fabricant a fixée pour son panneau pliable, ce qui semble indiquer qu’il est encore plus durable que ce qu’ils annoncent.

Pour enfoncer le clou contre le pliable de Motorola, un test de chaleur a été effectué sur le Galaxy Z Flip 5. À une température de 73°C, le terminal des Coréens continuait de se plier et de se déplier comme s’il ne se passait absolument rien. C’est impressionnant le niveau de résistance que Samsung a atteint avec ses nouveaux pliables, peut-être ne sont-ils pas aussi fragiles que je l’ai pensé dans mon analyse du Galaxy Z Fold 4.

Au moment d’écrire cet article, les tests se poursuivent et il semble que le point de rupture du Galaxy Z Flip 5 soit encore loin d’être atteint, malgré les plus de 300 000 pliages déjà effectués. Il semblerait que je doive ravaler mes mots concernant sa résistance.

