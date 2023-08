170 euros en moins : ce monstre Xiaomi est une friandise qui s’effondre

Si vous recherchez le meilleur du meilleur, si vous ne vous contentez pas de l’ordinaire, ce Xiaomi « Pro » est fait pour vous.

Voici le Xiaomi 12T Pro 5G.

Je tiens à vous recommander l’une des plus grandes bêtes jamais présentées par Xiaomi ces derniers temps, un appareil extrêmement puissant avec lequel vous pourrez réaliser toutes les tâches qui vous viennent à l’esprit. Le Xiaomi 12T Pro est à votre portée avec 180 euros de réduction sur la boutique officielle Xiaomi et croyez-moi, c’est un achat qui ne peut pas vous décevoir. Il est disponible dans sa version la plus puissante, avec une impressionnante RAM de 12 Go et un stockage de 256 Go.

Notre protagoniste est sorti il y a quelques mois au prix de près de 850 euros, vous avez maintenant l’opportunité de l’obtenir avec une belle réduction. Pour le moment, le meilleur prix est proposé sur la boutique officielle de la marque chinoise, car sur d’autres sites comme Amazon, il est vendu à plus de 700 euros. Allez-vous laisser passer une telle opportunité ?

Profitez d’une qualité exceptionnelle avec le téléphone Xiaomi

L’écran du terminal chinois est d’une qualité extrême, c’était l’un des meilleurs que nous ayons testés l’année dernière. Il satisfera même les utilisateurs les plus exigeants avec sa diagonale de 6,67 pouces, la technologie AMOLED, la résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une fois que vous l’aurez essayé, vous ne pourrez plus revenir à un écran ordinaire.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne

Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 120W

NFC et 5G

Il est alimenté par le prestigieux processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, qui vous offre une tranquillité d’esprit absolue. Avec le Snapdragon 8+ Gen 1, vous pourrez tirer le meilleur parti de n’importe quel jeu ou application. Rien ne lui résiste, et il forme une excellente équipe avec les 12 Go de RAM et les 256 Go de stockage qui l’accompagnent.

Un appareil photo principal de 200 mégapixels, un objectif grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Ce smartphone chinois a tout ce dont vous avez besoin, vous pourrez vivre toutes sortes d’aventures et les capturer de la meilleure façon possible avec ses 3 caméras arrière. N’oublions pas non plus sa caméra frontale, qui fait également du bon travail.

➡️ Voir l’offre Xiaomi 12T Pro (12/256 Go)

C’est l’occasion rêvée de vous procurer un smartphone haut de gamme, un appareil premium avec lequel vous n’aurez à vous soucier de rien. Le Xiaomi 12T Pro a encore beaucoup de batailles à mener, il restera au plus haut niveau pendant des années. Cependant, ne réfléchissez pas trop longtemps, cette offre ne sera disponible que pour une durée limitée.

