Le Google Pixel 6a bénéficie d’une réduction de plus de 100 euros sur son prix chez Amazon.

Comme vous le savez, Google envisage déjà la prochaine sortie des Pixel 8, mais cela n’indique pas qu’il faut négliger ses deux dernières gammes, les Pixel 6 et 7, qui sont plus que dignes d’intérêt pour les utilisateurs d’Android. Dans cet article, nous relayons en réalité une très bonne offre concernant le Google Pixel 6a, qui est l’un des modèles les plus équilibrés de la gamme moyenne actuellement sur le marché.

L’offre en question pour ce smartphone mentionné peut être trouvée sur Amazon, où il est généralement vendu au prix de 459 euros, mais son prix a été réduit de plus de 100 euros, ce qui représente une excellente opportunité pour acquérir cet appareil de milieu de gamme qui à ce jour n’a que peu à envier aux Pixel les plus récents, d’autant plus si l’on considère sa relation qualité-prix, qui est plus que satisfaisante. De plus, si vous avez besoin de lire les avis d’autres consommateurs, vous pouvez toujours vous rendre sur les pages de commentaires d’Amazon, où vous pouvez également constater qu’il a obtenu 4,2 étoiles de notation.

Les présentations faites, nous pouvons maintenant entrer dans les détails de ce terminal et de sa réduction, qui est de 24% sur Amazon. Comme nous l’avons dit, habituellement, vous pouvez trouver ce téléphone pour 459 euros dans le store mentionné, mais avec cette offre, son prix est réduit de 110 euros, ce qui fait que le prix du Google Pixel 6a sur Amazon est de 349 euros, à condition que cette promotion soit active. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes un client Amazon Prime, vous pouvez recevoir ce produit avec une livraison gratuite, ce qui est toujours un grand avantage. Nous devons également mentionner que vous pouvez trouver ce smartphone sur son site officiel au même prix qu’il a actuellement sur Amazon.

Le Google Pixel 6a, comme nous l’avons dit, reste aujourd’hui l’une des meilleures alternatives sur le marché des téléphones de milieu de gamme, car il offre une configuration très équilibrée et d’autres fonctionnalités qui en font un excellent terminal. De plus, nous devons mentionner qu’il dispose d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,1 pouces compatible HDR10+, tandis que comme processeur, il dispose d’un Tensor de Google et comme coprocesseur, il dispose d’un Titan M2 dédié à la sécurité.

Concernant cet appareil mobile, nous devons également préciser qu’il dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, car il n’est disponible que dans cette configuration. En ce qui concerne son système photographique, nous pouvons trouver un appareil photo principal, un double appareil photo avec 12+12 Mp, ainsi qu’un appareil photo frontal avec un capteur de 8 Mp. D’autre part, le Pixel 6a nous offre une batterie de 4 410 mAh et une charge rapide de 18W, mais ce n’est pas tout ce qui mérite d’être mentionné à propos de cet appareil, car il dispose également de NFC pour les paiements mobiles avec Google Pay et d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Ce Google Pixel 6a, qui est résistant à l’eau et à la poussière, grâce à sa certification IP67, vous sera livré avec Android 12, bien que vous puissiez toujours le mettre à jour vers Android 13 et les versions ultérieures dudit système d’exploitation. Alors, n’oubliez pas, il peut maintenant être à vous sur Amazon pour 349 euros et avec une livraison gratuite.

