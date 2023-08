La première voiture électrique de Huawei est presque prête : voici tout ce que nous savons

Huawei a presque terminé sa voiture électrique et est sur le point de devancer Xiaomi en termes de disponibilité sur le marché. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce véhicule.

Luxeed EH3, la voiture électrique de Huawei.

Dans Netcost-security.fr, nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de la voiture électrique de Xiaomi, un véhicule qui, malgré des informations remontant à l’année dernière, semble ne jamais arriver. Cependant, la marque chinoise pourrait bientôt ne plus être la première entreprise de téléphonie (bien que nous sachions déjà que Xiaomi est bien plus qu’un fabricant de téléphones) à lancer une voiture électrique.

Selon les informations provenant de Gizmochina, Huawei est également sur le point de lancer une voiture électrique. Apparemment, le véhicule est sur le point de sortir de la chaîne de production et de commencer à circuler sur les routes chinoises, voici ce que nous savons pour l’instant.

Voici à quoi ressemble la voiture électrique de Huawei (et elle a l’air bien)

Huawei prévoit de lancer sa voiture électrique au prochain trimestre, ce qui placerait le véhicule de Xiaomi loin derrière sur le marché. Selon le média, il s’agira de la première voiture de sport électrique intégrant HarmonyOS 4.

Le design de la voiture, tel qu’il apparaît sur l’image en tête de cet article, présente un design soigné et stylisé, complété par des phares ronds et une calandre fermée. À l’avant de la voiture, on peut lire le mot « LUXEED », le modèle du véhicule. En réalité, son nom complet est Luxeed EH3 selon le site Híbridos y Eléctricos, spécialisé dans le secteur. Les poignées des portes sont dissimulées à l’intérieur de la carrosserie. On peut également voir des jantes noires et des étriers de frein rouges, qui contribuent au design sportif.

D’autre part, il semble que le Luxeed EH3 soit un projet commun avec Chery, un fabricant chinois d’automobiles qui est également le neuvième plus grand du pays. Huawei investit depuis un certain temps dans le secteur automobile, il est donc logique qu’ils aient cherché un partenaire pour fabriquer des véhicules à la hauteur de leurs attentes.

La voiture est équipée d’un radar sur le toit, ce qui semble indiquer que nous pourrions avoir une conduite intelligente ou autonome avec ce véhicule. Pour le moment, il n’y a pas d’autres informations en dehors de celles que nous avons déjà mentionnées, mais Huawei dit qu’il fournira des mises à jour dans les mois à venir.

Une voiture électrique avec HarmonyOS 4 pourrait être un grand coup de pouce pour le système d’exploitation de Huawei. Il est sûr qu’il aura un grand impact en Chine, mais il reste à voir comment il se comportera dans le reste du monde.

