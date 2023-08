300 000 unités vendues en moins de 24 heures : Xiaomi bat à nouveau un nouveau record grâce à sa série Redmi 12

Il y a eu très longtemps depuis que nous n’avions pas vu un tel succès écrasant d’un produit Xiaomi, mais il semble que les nouveaux Redmi 12 5G et Redmi 12 ont marqué un avant et un après dans le présent de la marque chinoise. En effet, ces terminaux ont été mis en vente en Inde il y a tout juste une semaine et, comme l’a annoncé Xiaomi sur ses réseaux sociaux, les deux modèles ont été épuisés après seulement 24 heures.

Au total, ce sont 300 000 unités vendues des deux appareils sur ce marché, ce qui représente une valeur de plus de 3 millions de roupies, soit environ 33 millions d’euros. Comme vous pouvez le voir, les chiffres sont tout simplement spectaculaires compte tenu du fait que tout cela s’est produit en moins de 24 heures, un nouveau record pour Xiaomi qui consolide une gamme d’entrée de plus en plus complète.

L’Inde est claire: les Redmi 12 sont une merveille en termes de rapport qualité-prix

Vous savez déjà que le nouveau Redmi 12 5G n’est pas encore en vente en France, mais il est clair qu’au vu du succès énorme qu’il a rencontré en Inde, il est probable que nous puissions le voir en version mondiale à l’avenir. Xiaomi n’a pas partagé les chiffres de vente pour chaque modèle, mais il est évident que la série Redmi 12 a fait sensation dans l’une des économies émergentes les plus puissantes du monde.

Et ce succès retentissant n’est pas le fruit du hasard, car nous parlons de deux appareils qui offrent beaucoup pour très peu d’argent. Un écran IPS de 6,79 pouces avec résolution Full HD+, une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide jusqu’à 18W, un capteur principal de 50 MP avec ouverture f/1.8 et un design de premier ordre, le tout dans deux téléphones qui en Inde ne dépassent pas les 120 euros de départ.

Cette combinaison de performances et de bon prix a abouti à la vente de 300 000 unités en moins de 24 heures, il est donc clair que Xiaomi a totalement réussi. Nous verrons maintenant quelle est l’avenir des deux terminaux, mais sans aucun doute, ils ont déjà écrit leur histoire dans l’entreprise.

Source | Xiaomi India



