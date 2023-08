Prix historiquement bas pour ce Redmi Note 12 Pro+ avec 256 Go, Android 13 et appareil photo de 200 MP

Il vient d’atteindre son prix minimum sur AliExpress Plaza et le touche sur Amazon, ce qui en réalité l’un des meilleurs achats dans la gamme moyenne.

Ce téléphone Xiaomi est le meilleur que vous verrez dans la gamme moyenne, au même niveau que d’autres smartphones de 400 et 500 euros d’autres marques.

Si vous recherchez le meilleur de la gamme moyenne Android, vous venez de trouver une perle à un prix scandaleux. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ a atteint son prix le plus bas sur AliExpress Plaza, avec une livraison gratuite depuis la France. Aujourd’hui, il peut être à vous pour seulement 339 euros livré chez vous. Le prix sur Amazon est de 345 euros pour le même modèle et dans le store officiel, il est de 424 euros.

C’est une occasion historique, car son prix initial de 499,99 euros nous semblait assez gonflé. Une fois que nous l’avons utilisé, nous pourrions dire que son prix était justifié car il offre l’un des meilleurs appareils photo de la gamme moyenne, une grande puissance, une très bonne autonomie et un design spécialement haut de gamme.

Obtenez le meilleur téléphone Xiaomi dans la gamme moyenne pour 339 euros

Ce Redmi Note 12 Pro+ s’impose, par ses propres mérites, dans la liste des meilleurs téléphones Xiaomi de cette année. C’est le plus puissant de toute la gamme moyenne, celui qui intègre la meilleure caméra, l’un de ceux qui offre la plus grande autonomie et qui sera également mis à jour vers Android 13 cette année.

Je vais commencer par parler de son apparence physique. Ce Redmi Note 12 Pro+ a un corps en verre, il se sent très froid et robuste en même temps. Son corps a une épaisseur de 9 mm et une résistance à la poussière et à l’eau avec une certification IP53. Il intègre des haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Atmos.

La face avant est occupée entièrement par l’écran Amoled de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement qui atteint 120 Hz et une luminosité maximale de 900 nits. Il est également compatible avec tout le contenu en HDR10+ et Dolby Vision. Le verre de l’écran est incurvé sur les bords et protégé par Gorilla Glass 5, et nous avons un lecteur d’empreintes digitales à l’écran.

La surprise se trouve à l’intérieur, car il est livré avec le processeur Dimensity 1080 de 6 nm fabriqué par MediaTek, avec des vitesses d’horloge allant jusqu’à 2,6 GHz. Il est accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X, d’une puce graphique ARM Mali-G68 et de 256 Go de stockage interne UFS 2.2. C’est certainement un matériel avancé qui obtient 538 000 points sur Antutu.

L’un des points forts est sa section photo. À l’arrière, nous avons un triple appareil photo composé d’un capteur Samsung HPX de 200 MP avec stabilisateur optique, d’un objectif grand angle Sony IMX355 de 8 MP avec un angle de vue de 119 degrés et une lentille macro. Ensemble, ils peuvent prendre des photos spectaculaires dans n’importe quelle condition de luminosité, ainsi que filmer des vidéos en 4K à 60 ips sans broncher. Quant à l’appareil photo selfie de 16 MP, il prend des photos et des vidéos assez nettes.

La batterie de ce Redmi Note 12 Pro+ atteint 5000 mAh, ce qui peut nous donner une autonomie facile de 2 à 3 jours selon votre utilisation, mais que nous pourrons recharger en seulement 20 minutes avec sa charge de 120W.

Enfin, en ce qui concerne la connectivité, il n’y a pas de nouveautés, mais nous avons tout ce dont nous avons besoin : connectivité 5G, NFC, port pour casque, infrarouge, Bluetooth 5.2, WiFi 6, GPS et double SIM. Pour 339 euros, c’est l’un des choix les plus complets et équilibrés que vous verrez sur le marché actuel.

