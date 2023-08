L’application Instagram a enfin une version adaptée aux tablettes et aux téléphones pliables (bien qu’il y ait une astuce)

Instagram a finalement adapté son interface aux grands écrans des smartphones pliables et des tablettes.

Instagram offre depuis des années une expérience utilisateur médiocre aux utilisateurs de grandes tablettes et de smartphones pliables

Nous demandons depuis des années à Instagram une version de son application optimisée pour les grands écrans, capable d’offrir une expérience satisfaisante sur les smartphones pliables de grande taille et les tablettes. Mais la société semble avoir ignoré les demandes de ses utilisateurs… jusqu’à présent, car elle a enfin décidé d’agir et de changer complètement l’interface de son application sur ce type d’appareils.

Comme nous l’avons appris grâce à SamMobile, Instagram a développé une version de son application optimisée pour les appareils à grand écran. Pour le moment, cependant, elle n’est disponible que sur une ligne de dispositifs.

Seuls les Galaxy Z Fold sont compatibles avec la nouvelle version d’Instagram

Instagram semble avoir voulu faire coïncider le lancement de la nouvelle version de son application avec l’arrivée du nouveau Samsung Galaxy Z Fold5.

En effet, les smartphones pliables de la série Z Fold sont les seuls modèles compatibles avec cette version d’Instagram, du moins pour le moment. D’autres appareils, tels que le Google Pixel Fold ou les tablettes Android, n’ont pas encore de version optimisée du réseau social, même si elle ne devrait pas tarder à être disponible.

En ce qui concerne la nouvelle interface, on peut voir comment la barre d’outils du réseau social est maintenant située sur le côté gauche de l’écran, et comment les publications du flux occupent enfin toute la largeur du panneau. De même, le carrousel des stories occupe également toute la largeur de l’écran et est situé en haut.

Les détenteurs des Samsung Galaxy Z Fold ont commencé à voir cette nouvelle interface Instagram ces derniers jours, mais elle est encore en phase de déploiement, et il se peut qu’elle mette du temps à arriver à tout le monde.

