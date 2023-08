Le processeur de l’iPhone 15 Pro n’aura aucun rival en termes de puissance

Les iPhone 15 Pro auront un A17 Bionic à l’intérieur, un processeur petit mais puissant.

El procesador A17 Bionic será el chip de los iPhone 15 Pro

Apple est à seulement quelques semaines de présenter les iPhone 15 et iPhone 15 Pro, en réalité, on s’attend à ce qu’il le fasse entre le 12 et le 13 septembre avec leur lancement ultérieur le vendredi 22 septembre. En raison de la proximité de cet événement, les rumeurs augmentent et des détails sur les nouveaux appareils sont révélés.

Il est bien connu que les iPhone 15 Pro auront une nouvelle puce A17 basée sur un processus de 3 nanomètres. Et il semble que ce type de puces ne soit disponible que sur les iPhone, du moins pendant la première année, car TSMC les fabriquera exclusivement pour Apple grâce à un accord signé entre les deux sociétés.

Les iPhone 15 Pro auront un excellent processeur à l’intérieur

Les iPhone 15 Pro, comme nous l’avons dit, seront les seuls à avoir, pour l’instant, un processeur fabriqué selon un processus de 3 nanomètres, ce qui permet à cette puce d’être à la fois puissante et petite. De plus, comme nous le savons bien, il se concentre également sur l’efficacité énergétique, donc le nouveau processeur A17 Bionic combinera ces deux aspects.

D’autres aspects que nous connaissons sur l’accord entre Apple et TSMC sont que la seconde prendra en charge les coûts des puces défectueuses, ce qui ne devrait pas la préoccuper après l’accord signé, et que l’entreprise a une grande efficacité dans la fabrication des puces car le taux de succès de TSMC dans la fabrication de puces de 3 nanomètres est de 70 à 80 pour cent.

Cependant, comme on peut aussi l’imaginer, ce nouveau processeur A17 Bionic basé sur ce processus de fabrication sera exclusif aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, c’est-à-dire que les modèles sans l’appellation pro ne l’auront pas car ils monteront, selon les rumeurs, l’A16 Bionic que possèdent actuellement les iPhone 14 Pro lancés l’année dernière.

Par conséquent, avec cet accord intéressant avec TSMC, Apple s’assure qu’au moins pendant un an, seuls les iPhone 15 Pro auront une puce de ce type. Un processeur petit mais très puissant qui se concentre également sur l’efficacité énergétique. Nous verrons comment ce nouveau processeur se comportera lorsque les premiers benchmarks seront publiés, mais la combinaison de logiciels et de matériel donne toujours de très bons résultats.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :