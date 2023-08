Tous ces mobiles Samsung ont déjà la mise à jour Android d’août 2023 disponible

Samsung a déjà commencé à distribuer la mise à jour de sécurité Android correspondant au mois d’août sur ses appareils.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra, l’un des appareils qui reçoit la mise à jour Android d’août 2023

Encore une fois, Samsung est la première marque de téléphones à commencer à distribuer le dernier patch de sécurité disponible pour Android. Il l’a fait le même jour où Google a publié le bulletin correspondant à cette mise à jour, se dépassant ainsi par rapport à tout autre fabricant et rapprochant les propriétaires de leurs appareils de toutes les améliorations et changements introduits par cette version.

La marque a suivi scrupuleusement sa politique de mises à jour et a déjà mis à jour certains de ses modèles les plus récents avec le patch d’août. De plus, d’autres modèles lancés il y a quelques années ont également été bénis par Samsung avec la mise à jour incluant le dernier patch de sécurité.

Les 9 téléphones Samsung avec la mise à jour Android d’août déjà disponible

Quelques heures seulement après que Google ait rendu public le bulletin de sécurité du mois d’août, avec la mise à jour correspondante, Samsung a déjà commencé à mettre à jour un total de neuf appareils différents de certaines de ses séries les plus populaires. Comme d’habitude, les modèles des familles Galaxy S et Galaxy Z sont les premiers à être mis à jour :

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

D’autres modèles, tels que ceux de la famille Samsung Galaxy S22, ont la mise à jour garantie et devraient être disponible dans les prochaines heures. Dans ce sens, la marque a également confirmé par l’intermédiaire d’un représentant que cette mise à jour améliorera les capacités des appareils en matière de photographie nocturne. Nous sommes heureux de savoir que Samsung continue de travailler pour améliorer l’expérience des utilisateurs avec des appareils qui ont été lancés il y a déjà quelques mois.

De la même manière, les autres terminaux Samsung lancés ces dernières années devraient également recevoir la mise à jour de sécurité d’août, en fonction de la politique de support de chacun.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :