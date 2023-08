Jouant le minimum: cette montre intelligente Xiaomi tombe jusqu’à 99 euros pour la première fois

Cette montre n’a jamais été aussi bon marché qu’aujourd’hui.

Cette Watch S1 Active est l’une des meilleures options sur le marché des montres intelligentes aujourd’hui.

Vous voulez une montre intelligente qui vous informe de tout ce qui se passe dans votre corps, comment vous améliorer physiquement, qui vous aide à dormir, vous guide en montagne et, en plus, qui ne coûte pas les yeux de la tête? Eh bien, la Xiaomi Watch S1 Active vient d’atteindre son prix minimum, à la fois sur Amazon et dans le store officiel de Xiaomi: 99,99 euros .

Le meilleur de tout est que vous pouvez choisir la couleur que vous préférez entre argent, noir et bleu. C’est l’une des montres les plus complètes sur le marché actuel, surtout l’une des meilleures du catalogue des montres Xiaomi. Avec cette baisse de prix par rapport au prix d’origine de 199,99 euros, elle devient l’une des meilleures options en matière de montres intelligentes bon marché sur le marché en 2023.

Pourquoi acheter cette montre intelligente Xiaomi à ce prix

Tout d’abord, le prix qu’il a fixé aujourd’hui est le plus bas de toute son histoire, baissant de 100 euros par rapport à son prix de départ. Cette montre Xiaomi est l’une de ses meilleures dans la gamme des montres intelligentes, au niveau d’autres aussi populaires que la nouvelle Galaxy Watch6 ou l’Amazfit GTR 4.

Cette montre est construite pour durer car, tout d’abord, elle est résistante à l’eau et peut être plongée sans problème. Elle a été conçue pour que vous puissiez la porter toute la journée, donc elle est légère, seulement 36 grammes sans bracelet. La bordure métallique lui donne cette touche premium dont vous avez besoin pour pouvoir la porter même lors de dîners de gala.

L’écran qu’elle monte est de type Amoled avec une forme ronde et un rafraîchissement de 60 Hz. Elle a 1,43 pouces et dispose d’un capteur de lumière ambiante pour régler sa luminosité jusqu’à 650 nits maximum . Vous pourrez le personnaliser à votre guise avec plus de 200 cadrans gratuits disponibles.

La batterie de 470 mAh de cette montre intelligente Xiaomi nous donne une autonomie d’environ 12 jours , qui pourrait atteindre jusqu’à 24 jours si nous utilisons la montre de manière économique. Si vous utilisez le mode GPS à 100%, vous aurez une batterie d’environ 30 heures . L’appareil se charge complètement en 2,5 heures avec son propre chargeur magnétique.

Avec la technologie Bluetooth, un microphone intégré et un haut-parleur , vous pouvez passer des appels en utilisant la carte SIM de votre téléphone, bien sûr. Si vous recevez un appel et que vous voulez le refuser, vous pourrez également le faire sans sortir le téléphone de votre poche ou de votre sac.

Si vous faites du sport presque tous les jours, vous aimerez avoir cette montre avec plus de 117 modes sportifs et d’entraînement intégrés. 19 d’entre eux sont des modes professionnels, conçus avec précision pour enregistrer les moindres détails de vos mouvements afin de vous donner à la fin de chaque entraînement une évaluation plus solide.

Cette montre analyse avec précision des données telles que votre fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, les pas, la distance parcourue ou les calories brûlées , mais elle peut également vous fournir des données spécifiques pour chaque sport, comme le rythme de course, la cadence à vélo ou le nombre de mouvements de bras en natation. De même, elle peut également nous donner une évaluation de la qualité du sommeil chaque matin au réveil.

Et, ce n’est pas tout, Alexa est intégrée , vous pouvez donc lui demander de lire de la musique à partir d’une plate-forme spécifique, de vous lire des messages ou d’appeler quelqu’un de votre liste de contacts.

