Apple teste la puce M3 Max avec jusqu’à 40 cœurs GPU pour le nouveau MacBook Pro

Un article de Bloomberg publié dimanche a révélé qu’Apple avait testé la version de base de sa nouvelle puce M3 avec un nouveau Mac mini. Actuellement, Bloomberg revient avec un autre rapport sur les Mac M3, mais cette fois lié à la puce M3 Max plus puissante. Selon Mark Gurman, la société a expérimenté une puce avec jusqu’à 40 cœurs GPU pour un nouvel MacBook Pro haut de gamme.

À quoi s’attendre du nouveau MacBook Pro avec M3 Max

Alors qu’Apple n’a pas encore dévoilé la puce M3, les ingénieurs ont déjà réalisé des tests avec des versions plus puissantes de la puce. Et les sources de Bloomberg qui sont familières avec le sujet ont entendu parler d’un ordinateur portable codé J514 qui propose une puce Apple Silicon avec un processeur à 16 cœurs et un GPU à 40 cœurs. Cet ordinateur portable est probablement le nouveau MacBook Pro.

Plus précisément, la puce M3 Max qui alimente la version haut de gamme du nouveau MacBook Pro aura 12 cœurs haute performance pour gérer des tâches très exigeantes et quatre cœurs d’efficacité pour économiser la batterie lorsque l’utilisateur utilise des applications moins intensives. Comparé à la M2 Max, cela représente quatre cœurs CPU supplémentaires et deux cœurs GPU supplémentaires.

Bloomberg a également entendu dire que le nouveau MacBook Pro dispose de 48 Go de RAM. Les modèles actuels peuvent être configurés avec 32 Go, 64 Go et 96 Go de RAM. Bien sûr, ce n’est qu’une des configurations qu’Apple a testées en interne.

Plus de puces M3 à venir bientôt

Dans un précédent rapport, Gurman a mentionné que la nouvelle puce M3 de base aurait un processeur à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, similaire à la M2. Cependant, on s’attend à ce que la M3 Pro ait un processeur à 12 cœurs et un GPU à 18 cœurs, soit deux cœurs CPU et GPU supplémentaires par rapport à la M2 Pro.

Alors que le saut de performance peut ne pas être aussi significatif que celui de la M2, les puces M3 bénéficieront de la nouvelle architecture de 3 nanomètres, la même que celle de la puce A17 qui arrivera avec l’iPhone 15 Pro plus tard cette année. Cela indique que les nouvelles puces consommeront encore moins d’énergie, ce qui est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de MacBook.

La transition vers la M3 devrait commencer en octobre, en commençant par les Mac d’entrée de gamme, y compris l’iMac et le MacBook Pro 13 pouces. Cependant, les nouvelles versions du MacBook Pro 14 pouces et du MacBook Pro 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max n’arriveront pas avant 2024. Alors que les ventes de Mac ont diminué au dernier trimestre fiscal, les Macs M3 pourraient aider Apple à récupérer son chiffre d’affaires Mac.

