Voici ce que coûte à un pays l’interdiction de Huawei : l’Allemagne est confrontée à une dépense historique

L’opérateur ferroviaire allemand confirme ses problèmes pour remplacer l’équipement de Huawei.

Avec les dirigeants de Huawei présentant au monde la nouvelle version de leur fork basé sur Android appelé HarmonyOS 4, et après l’annonce selon laquelle ils pourraient probablement lancer des smartphones 5G sur le marché dès 2023 après assouplissement des restrictions imposées par les États-Unis au départ, nous connaissons maintenant certains détails intéressants sur ce que représente l’application d’un tel veto à un géant technologique dans n’importe quel pays, en l’occurrence l’Allemagne.

Comme nous le confirme Reuters, il semble que l’opérateur ferroviaire allemand devrait débourser environ 400 millions d’euros si le gouvernement du pays décidait finalement de remplacer tout l’équipement de Huawei actuellement présent dans son infrastructure technologique.

Il s’agit clairement d’une dépense importante, mais ce qui pourrait être encore pire, c’est que la société serait également confrontée à des retards gigantesques, d’environ 5 ou 6 ans pour la plupart de ses projets, si elle décide finalement de se passer des équipements actuels de Huawei et/ou ZTE et de les remplacer par des dispositifs d’autres fabricants.

L’opérateur ferroviaire allemand est en train de numériser ses opérations et a déjà attribué des contrats, mais il se heurte maintenant à des retards de 5 ans et à un surcoût pouvant atteindre 400 millions d’euros si le gouvernement de Berlin décide finalement de remplacer l’équipement de Huawei en raison de préoccupations pour la sécurité nationale.

Pour l’instant, le gouvernement allemand semble étudier les options et réexaminer la nécessité d’interdire ou non certaines composantes de Huawei et ZTE dans ses installations de télécommunications appartenant à l’État, comme Deutsche Bahn, qui exploite les voies ferrées en Allemagne.

Deutsche Bahn n’a pas souhaité commenter les « documents internes » selon Spiegel, tandis que le gouvernement est maintenant confronté à une décision qui pourrait à nouveau susciter la colère des autorités de Beijing, qui ont déjà exhorté le ministère chinois des Affaires étrangères à ce que l’Allemagne agisse selon ses propres intérêts et les règles internationales.

Nous verrons comment tout cela se termine, car dans son projet de numérisation des opérations, Deutsche Bahn a déjà attribué il y a quelques mois, en décembre 2022, un contrat de 64 millions d’euros à une filiale de Deutsche Telekom pour fournir la majeure partie de l’équipement de son nouveau réseau IP, qui serait en effet de technologie Huawei car c’est celle utilisée par cette entreprise.

