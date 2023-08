Samsung annonce la bêta de One UI 6 basée sur Android 14 pour les Galaxy S23

La division allemande de Samsung annonce officiellement le programme ‘beta’ de One UI 6 avec Android 14, puis le supprime…

Samsung One UI 6 suit son cours et annonce le programme ‘beta’ en Allemagne.

Il y a quelque temps, nous avons appris que Samsung travaillait déjà avec Android 14 et sa nouvelle personnalisation One UI 6, mais à l’époque, nous n’avons recueilli que peu de nouveautés et d’informations fiables sur le prochain grand firmware du géant sud-coréen. Nous savons seulement qu’il devrait être prêt avant la fin de cette année 2023 pour remplacer One UI 5.1.1 au moins sur les Galaxy haut de gamme.

Les développeurs de Samsung utilisaient les derniers fleurons des familles Galaxy S et Galaxy Z avec les compilations suivantes en phase alpha:

S918BXXU1BWE2 pour le Galaxy S23 Ultra

pour le Galaxy S23 Ultra S916BXXU1BWE2 pour les Galaxy S23/S23+

pour les Galaxy S23/S23+ F936BXXU2DWE1 pour le Galaxy Z Fold4

pour le Galaxy Z Fold4 F721BXXU2DWD7 pour le Galaxy Z Flip4

Il est évident que maintenant que les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 sont apparus avec One UI 5.1.1 et la base Android 13, ils bénéficieront également de One UI 6 dès le début, ce qui est presque officiel en Allemagne aujourd’hui.

Et je tiens à souligner ce « presque » parce que la division allemande de Samsung a annoncé le programme bêta de One UI 6 sur son site web officiel, mais nous supposons que cela a été une erreur car ils ont supprimé l’entrée peu de temps après en attendant probablement la synchronisation avec la matrice, comme nous l’ont rapporté nos collègues de 9to5Google.

Ainsi sera le programme ‘beta’ de One UI 6 et Android 14 sur les téléphones Galaxy

Quoi qu’il en soit, et même si les bureaux de Samsung à Berlin se sont trompés, il est certain que leur brève publication nous a donné quelques-uns des détails les plus importants de ce programme bêta de One UI 6, dont nous savons déjà qu’il ouvrira ses portes très bientôt car la publication mentionnait qu’il serait lancé dès aujourd’hui sur certains marchés sélectionnés et uniquement pour les Galaxy S23 dans un premier temps.

Ces marchés sont les habituels États-Unis et Corée du Sud, ainsi que l’Allemagne elle-même, d’où nous vient le communiqué officiel suivant:

Samsung déploie One UI 6 ‘beta’ pour les utilisateurs de la série Galaxy S23. One UI 6 est basé sur Android 14 et permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience plus personnalisée sur leur smartphone. Cela comprend de nouveaux paramètres pour diverses applications et fonctionnalités ; par exemple, il y a de nouvelles options de personnalisation. La version ‘beta’ est disponible sur les trois marchés coréens, américains et allemands.

Dans le post publié par Samsung, quelques captures supplémentaires sont montrées qui nous permettent de voir un volet de paramètres rapides revisité, avec de gros boutons pour le Wi-Fi et le Bluetooth, ainsi qu’une grille 4×3 pour le reste des switchs. En dessous se trouve le curseur de luminosité avec deux boutons pour les contrôles et les modes, le tout divisé en sections avec une esthétique plus proche d’iOS d’Apple et de ColorOS d’OPPO dans le catalogue Android.

Il y aura également de nouveaux gestes, car ce panneau pourra être accédé avec un simple glissement depuis le coin supérieur droit, et non pas avec deux glissements ou avec deux doigts comme jusqu’à présent.

One UI 6 a une apparence résolument simple. De nombreux éléments ont été ajustés et semblent maintenant plus modernes et réduits. Le panneau rapide a été repensé et permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux fonctions qu’ils utilisent le plus. De plus, un simple glissement depuis le coin supérieur droit de l’écran suffira pour accéder aux switchs les plus importants du panneau rapide.

Une autre amélioration mentionnée dans le communiqué est la possibilité de modifier automatiquement le fond d’écran selon divers critères tels que l’heure de la journée ou les modes configurés.

Entre autres choses, les propriétaires de la série Galaxy S23 auront désormais la possibilité de définir des images de fond pour des situations appropriées, par exemple une photo d’une forêt tranquille lorsque le téléphone est en mode veille. Il y a aussi un nouveau widget d’appareil photo qui permet également de spécifier l’emplacement de stockage pour certaines photos à l’avance.

Évidemment, nous ne pensons pas que One UI 6 avec Android 14 sera lancé aujourd’hui dans ce programme bêta qui a été annoncé de manière éphémère, mais nous pourrions avoir des nouvelles dans les prochains jours de son lancement pour les premiers inscrits sur Samsung Members en Allemagne, en Corée et aux États-Unis.

S’ils avaient déjà préparé le communiqué, ils ne tarderont pas beaucoup… N’est-ce pas?

