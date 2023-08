Xiaomi bat son propre record en lançant une télévision géante de 100 pouces

Le Xiaomi TV S Pro 100 est la télévision la plus grande de Xiaomi, mais c’est bien plus qu’un écran géant. Sa netteté et son son sont dignes d’une salle de cinéma.

Image promotionnelle du Xiaomi TV S Pro 100

Les télévisions sont de plus en plus grandes, mais Xiaomi vient de battre tous les records. La marque chinoise a lancé une télévision colossale de 100 pouces. Il s’agit du Xiaomi TV S Pro 100, qui est désormais officiellement la plus grande télévision de l’entreprise. Grâce à sa taille et à ses excellentes performances, vous pourrez transformer votre maison en salle de cinéma.

100 pouces équivalent à 254 centimètres, donc nous pouvons avoir une idée de son ampleur d’un coin à l’autre de l’écran. Cependant, bien que cet attribut soit ce qui attire le plus l’attention, ce n’est pas juste un écran énorme.

Plus qu’un simple grand écran

Une autre des choses qui le distingue le plus est son contrôle de rétroéclairage, avec 384 compartiments indépendants pour que son écran soit toujours net. D’autre part, il offre un contraste dynamique de 1 000 000:1. Tout cela implique que ses couleurs seront vives et profondes. Il est en effet important qu’un écran ait les dimensions nécessaires pour être visible sans fatiguer les yeux, mais aussi qu’il offre une bonne qualité d’image.

Il est vrai qu’il sera vraiment utile pour regarder les dernières sorties de Disney+ ou Netflix, par exemple, mais aussi pour jouer à des jeux vidéo. Il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz en mode normal, mais nous pouvons passer en mode compétitif pour l’augmenter jusqu’à 240 Hz. Grâce à cela, nous n’aurons pas de saccades ni de décalages pendant la partie. Il dispose également de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne.

Nous savons déjà qu’il s’agit d’une immense télévision, tant au sens figuré que littéraire, pour visualiser n’importe quel contenu, mais comment est sa qualité sonore ? Il dispose de Dolby Sound et Dolby Panorama pour une expérience immersive. Il possède également 8 unités audio dont les haut-parleurs totalisent une puissance de 30 watts. Les bandes sonores seront meilleures que jamais.

Il est déjà disponible en Chine au prix de 17 999 yuans, soit 2 506 dollars. Malheureusement, pour le moment, il n’est possible de l’acheter qu’en Chine, mais il est très probable que nous puissions bientôt l’acquérir ailleurs. Sans aucun doute, il semble que nous ayons affaire à l’une des meilleures Smart TV.

