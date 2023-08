Placer le nouveau logo sur leurs bureaux a coûté à Twitter une amende de 4 000 euros.

Encore une de plus sur la liste de Musk.

La X a été contrainte de se retirer pour non-respect des réglementations municipales et pour avoir causé des nuisances aux habitants

Elon Musk ne veut pas sortir de sa propre spirale de décisions erronées. Depuis qu’il a acheté Twitter, maintenant X, il a apporté des changements qui ont gravement nui à l’écosystème du réseau social. Mais cela ne lui coûte pas cher, précisément. En réalité, l’idée controversée de mettre en place un X lumineux lui a valu une punition : San Francisco l’a condamné à une amende de 4 447 dollars, soit environ 4 000 euros.

Déranger les voisins n’est pas gratuit

Comme le rapporte Business Insider, cette amende est principalement due à l’installation du X lumineux sur le dessus de son siège, ce qui n’est pas autorisé par les autorités de San Francisco, dans un quartier résidentiel. De plus, pour compliquer les choses, il a installé cette enseigne lumineuse sans régulariser les permis municipaux auprès de la mairie. Finalement, suite aux plaintes des habitants, la police est intervenue et a obligé à retirer à nouveau l’enseigne, un retrait également payé de la poche de Musk.

Ainsi, Elon Musk se retrouve une nouvelle fois exposé après sa énième décision impopulaire de modifier radicalement la marque de Twitter avec son X tant désiré, un caprice personnel qu’il traînait depuis ses années chez Paypal. L’oiseau bleu emblématique de Twitter a donc été éradiqué de la plateforme, et tout ce qui est lié au mot « tweet », qui indique gazouiller, a également été supprimé au profit de noms génériques.

Le cap pris par le réseau social avec Elon Musk à sa tête

Évidemment, une amende de 4 000 euros est une bagatelle pour l’un des hommes les plus riches de la planète. Cependant, il est évident que les pertes que lui occasionne Twitter, ou X, lui ont fait perdre la moitié de sa valeur boursière, et que le rebranding lui coûte également des sommes colossales. Il reste de moins en moins de choses qui étaient habituelles sur Twitter, et il faudra voir ce qu’il adviendra de X à l’avenir.

En réalité, de nombreuses marques perdent confiance en son réseau social et investissent de moins en moins d’argent dans la publicité. Et ce n’est pas tout, car Mark Zuckerberg veut rivaliser avec lui avec Threads, et un ancien créateur de Twitter comme Jack Dorsey renforce de plus en plus sa plateforme BlueSky. La concurrence est là.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :