Ce robot aspirateur à 99 euros est le meilleur et le plus puissant que vous verrez aujourd’hui en nettoyage autonome

Si vous recherchez un robot aspirateur pouvant vous aider à bien protéger votre soleil de la poussière et des piscines, cette option ne représente pas une dépense excessive. Le Conga 999 Origin X-Treme de Cecotec peut être à vous aujourd’hui pour seulement 139 99 euros sur Amazon et le même prix chez MediaMarkt. C’est une opportunité unique d’avoir un nouveau robot aspirateur pour seulement quelques euros.

Nous ne parlons pas d’un des meilleurs aspirateurs robots sur le marché, pour ce prix, cela ne peut pas être le cas, mais c’est certainement un aspirateur qui convient à tous les types de sol, avec une puissance suffisante et un contrôle intelligent depuis votre téléphone portable. Que pouvez-vous demander de plus pour 99 euros ? Si l’aspirateur sans fil de type balai ne suffit pas, ajoutez un robot comme celui-ci à votre collection.

Obtenez un robot aspirateur pour 99 euros avec Cecotec

Cet aspirateur robot 5 en 1 (balaye, aspire, passe la serpillère, lave et sèche) est conçu pour durer avec des matériaux résistants et une navigation autonome. Il dispose de deux brosses latérales qui attirent toute la poussière vers le centre, où la brosse principale absorbe toute la saleté avec une puissance de 1000 PA.

Sa technologie de navigation lui permet de parcourir votre sol en faisant des mouvements aléatoires et en couvrant toute la surface pendant un maximum de 120 minutes d’autonomie. Lorsque le robot descend en dessous de 20% de batterie, il retourne automatiquement à sa base pour se recharger à 100% et terminer le travail.

Il dispose d’un réservoir de saleté de grande capacité qui se vide facilement en quelques secondes. Il comprend un filtre HEPA plat qui capture les particules de poussière les plus fines et libère de l’air propre.

Le contrôle de ce robot peut être effectué à partir de l’application Cecotec ou de la télécommande incluse dans la boîte. À partir de ces deux moyens, vous pouvez configurer le mode de navigation, programmer le nettoyage à une heure précise ou ajuster le niveau de lavage de manière confortable.

Vous pouvez choisir parmi 3 niveaux de lavage, ainsi que parmi 3 niveaux de puissance d’aspiration et 5 modes de navigation (auto, aléatoire, bordures, spirale, pièce, manuel). Il est très facile à utiliser et la programmation est une caractéristique essentielle lorsque vous passez beaucoup de temps loin de chez vous et que vous aimez revenir dans une maison avec un sol propre.

Donc, si vous recherchez un robot aspirateur bon marché et efficace, avec une très bonne autonomie, une grande capacité de lavage et d’aspiration, un contrôle polyvalent et plusieurs brosses pour ne laisser aucune saleté sur votre sol, c’est votre meilleur achat.

