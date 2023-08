Cette IA peut découvrir avec une précision de 95% ce que vous écrivez en écoutant seulement le son de votre clavier

Un groupe de chercheurs a découvert comment voler des mots de passe et d’autres données en écoutant simplement ce que nous tapons sur notre ordinateur.

Sans aucun doute, l’implication de l’intelligence artificielle dans notre vie quotidienne ne cesse d’augmenter, que ce soit de manière positive ou négative, bien que cette fois-ci nous devions nous concentrer davantage sur la deuxième option. Un groupe de chercheurs de Cornell a cherché à savoir comment utiliser l’IA pour interpréter l’entrée d’un clavier à travers son audio, et pour être honnête, cela leur a plutôt bien réussi.

Partant du principe que toutes les touches ne font pas le même son, les chercheurs mentionnés ont utilisé une IA, après un entraînement préalable, pour savoir quelles touches sont enfoncées à chaque instant simplement en les écoutant. Évidemment, bien que ce soit très impressionnant, cela a également des implications très préoccupantes, car cette fonction permet d’extraire des mots de passe et d’autres informations confidentielles.

Cette IA peut savoir ce que vous écrivez simplement en écoutant les touches

En réalité, le groupe de chercheurs mentionnés a lancé cette expérience et a mis à l’épreuve cette intelligence artificielle, qui a réussi à deviner les mots de passe avec une précision de 95%. Ce qui est curieux, en plus, c’est que ce pourcentage de précision n’a légèrement diminué que jusqu’à atteindre 93% de précision pendant l’entraînement de ce système via Zoom. Il convient de mentionner que cette recherche a été menée en se basant sur un MacBook Pro pour l’entraînement, car cela ne fonctionne pas avec tous les claviers.

En examinant les détails de cette recherche, ils ont appuyé sur 36 touches individuelles environ 25 fois chacune pour que l’intelligence artificielle utilisée puisse associer les sons à leurs touches respectives. En réalité, ils ont pu constater qu’il y avait des différences très subtiles entre chacune des touches dans leur onde sonore lorsqu’ils ont placé ladite IA à côté du MacBook pendant la frappe. Sans aucun doute, ce système peut être un outil très intéressant pour mener des piratages et obtenir des mots de passe d’autres utilisateurs, mais il est également vrai que pour l’instant il a aussi certaines limites qui ne peuvent être négligées.

Il est bien sûr très alarmant de penser à ce que cela pourrait devenir, car à ce stade de la recherche il possède déjà un niveau d’efficacité plus que notable pour voler des mots de passe, ce qu’il peut faire simplement en laissant un appareil écouter ce que quelqu’un d’autre tape, il peut même fonctionner via un appel Zoom, comme nous l’avons mentionné. Le soulagement, aussi court soit-il, est qu’il semble que ce système fonctionne particulièrement bien avec les claviers mécaniques et qu’il est possible d’utiliser un bruit blanc pour dissimuler le bruit des touches lorsque nous tapons sur notre PC.

