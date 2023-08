La mise à jour Android d’août 2023 est maintenant disponible au téléchargement : voici ses nouveautés

Les appareils de la série Google Pixel sont les premiers à recevoir la mise à jour Android d’août 2023

La mise à jour Android du mois d’août 2023

Une nouvelle mise à jour de sécurité Android est en route vers les appareils compatibles. Google a publié le correctif de sécurité d’août 2023 ainsi que le bulletin répertoriant les vulnérabilités du système d’exploitation corrigées au cours des dernières semaines par Google et les autres partenaires travaillant sur le développement de la plateforme.

La mise à jour Android d’août 2023 est disponible en téléchargement sur les appareils Google Pixel à partir du Pixel 4a. Les Pixel de 2016, Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 4 ne font plus partie de la liste des terminaux pris en charge par Google et ne sont donc plus éligibles pour recevoir de nouvelles mises à jour.

La mise à jour Android d’août vise à résoudre les problèmes de sécurité

Cette fois-ci, nous avons affaire à une mise à jour de sécurité qui apporte quelques corrections de bugs et améliorations de performances spécifiquement destinées aux appareils de la série Google Pixel, mais qui n’inclut pas de nouvelles fonctionnalités car il ne s’agit pas d’une mise à jour de type « Feature Drop », comme celle qui est arrivée le mois dernier de juin.

Ceux qui ne souhaitent pas attendre l’arrivée de la mise à jour sur leurs téléphones peuvent procéder à l’installation manuelle du fichier OTA correspondant au correctif d’août publié par Google.

Par ailleurs, le bulletin de sécurité répertorie toutes les vulnérabilités corrigées par cette mise à jour, classées selon leur niveau de menace pour la plateforme. Certaines d’entre elles sont des améliorations spécifiques de fonctionnalités et de sécurité destinées aux téléphones Pixel.

Le correctif de sécurité Android d’août 2022sera publié au cours des prochaines heures via OTA de manière progressive et arrivera petit à petit sur les modèles compatibles. Cependant, il est déjà possible de télécharger les packages de mise à jour correspondants à chaque appareil pour effectuer une installation manuelle, soit à partir du fichier OTA, soit en utilisant l’image d’usine correspondante à chaque appareil. Les liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous:

Google Developers | Fichiers OTA

Google Developers | Images d’usine

