Nous utilisons des lampes fluorescentes depuis des décennies. Cette semaine, de nombreux de ces tubes sont interdits en Europe.

La Union européenne interdira la fabrication de certains types de fluorescents à partir du 25 août, mais vous pourrez continuer à les acheter jusqu’à épuisement des stocks.

La fabrication de fluorescents T5 et T8 est interdite dans l’Union européenne.

Les fluorescents nous ont accompagnés toute notre vie, mais il est temps de faire nos adieux. Qui ne se souvient pas de les voir illuminer les salles de classe du lycée ou la cuisine de la maison? Cette technologie a apporté de la lumière au monde depuis le début du XXe siècle, mais à partir du 25 août 2023, leur fabrication sera interdite en Europe. La raison? Certains d’entre eux sont trop toxiques pour l’environnement.

Le problème de ce type d’ampoule est qu’il a besoin de mercure pour fonctionner. L’Union européenne réduit progressivement la fabrication de produits contenant des éléments tels que le mercure ou le plomb, qui sont extrêmement nuisibles pour la nature, c’est pourquoi la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil a limité la production de certains types, plus précisément des tubes fluorescents T5 et T8. Les autres pourront continuer à être fabriqués sans problème.

Vous pourrez continuer à acheter des fluorescents, mais à long terme vous devrez les remplacer

De toute façon, si vous avez des fluorescents, ne vous inquiétez pas. Vous n’aurez pas à les rendre ni à vous les faire enlever. Il s’agit d’interdire leur fabrication, mais ils pourront continuer à être utilisés et commercialisés. Cependant, jusqu’à épuisement des stocks. Cela fera-t-il des fluorescents des articles de collection?

Ce ne sont pas les seuls types de lumières dont la production a été limitée par l’Union européenne. Si l’interdiction des fluorescents est imminente, il en sera de même pour les lampes halogènes, dont la production sera restreinte à partir du 1er septembre 2024. Les lampes fluorescentes T5 et les lampes compactes à culot (CFLni) ont déjà été interdites. De plus, à partir du 24 février 2024, la fabrication de lampes fluorescentes circulaires compactes enfichables sera arrêtée.

Enfin, à long terme, nous devrons remplacer les fluorescents par une autre technologie, alors quelle est la meilleure option pour cela? Une des meilleures options sont les ampoules LED, qui sont non seulement plus recyclables, mais qui nuisent également moins à la vue et offrent d’autres avantages. Les tubes LED ont une durée de vie moyenne de 50 000 heures, contre 10 000 heures pour les fluorescents. Ils peuvent également être allumés et éteints sans s’endommager, de sorte qu’ils ne clignoteront pas avec le temps, comme c’est le cas avec ceux-ci. De plus, vous pourrez les allumer et les éteindre depuis votre téléphone portable.

L’objectif de l’Union européenne est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030. L’objectif est que l’UE soit neutre d’ici 2055. Elle prend donc des mesures depuis des années, la question des fluorescents étant l’une des dernières, que nous avons connue au milieu de 2022, ainsi que d’autres mesures, telles que la réglementation des batteries de téléphones portables. Les gaz fluorescents émis par ces ampoules lors de leur éclairage ou de leur rupture ont un impact grave sur l’atmosphère, de sorte que limiter leur production devrait aider.

