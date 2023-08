Le nombre d'abonnés à Apple TV+ dépasse toutes les attentes... grâce à Messi

Messi fait augmenter les abonnés d’Apple TV+.

Apple TV+ ne cesse de croître grâce à Messi

Apple a annoncé les résultats financiers de l’entreprise la semaine dernière. Dans cette annonce, on a pu constater que la société de la pomme résistait malgré les mauvaises attentes de Wall Street. Et cela grâce à sa division des services, qui était la seule à augmenter et à battre des records. Ce qui n’a pas été le cas pour les iPhone, les iPad ou les Mac, qui ont baissé.

Les services d’Apple sont ceux qui permettent de maintenir les revenus de l’entreprise, puisqu’ils ont déjà atteint le milliard d’abonnés payants, et en partie grâce à Messi. Oui, à Messi. Le joueur argentin joue désormais à Miami, et Apple a un accord avec la MLS, de sorte qu’une façon de voir Messi est de payer l’abonnement à Apple TV+.

Tim Cook lui-même l’admet : Apple TV+ fait sensation grâce à Messi

Le service de streaming d’Apple serait déjà profitable grâce au fait que le crack argentin ait rejoint la Major Soccer League (MLS), selon Tim Cook. En réalité, le PDG d’Apple a confirmé que toutes les attentes en ce qui concerne les abonnés à Apple TV+ ont été dépassées.

Il semble en effet que l’intérêt pour la plateforme ait considérablement augmenté depuis l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami CF. Rappelons qu’Apple a un accord avec la Major League Soccer pour diffuser les matchs, parmi lesquels se trouvent ceux joués par Messi.

L’association d’Apple avec la MLS aux États-Unis permet à l’entreprise de Cupertino d’offrir un abonnement saisonnier aux utilisateurs. Pour les utilisateurs déjà abonnés à la plateforme, le prix est moins cher (12,99 euros) que pour ceux qui ne le sont pas (14,99 euros), et dans les deux cas, le nombre d’abonnés a augmenté.

De plus, il semble que Messi ait également un accord avec Apple TV+ selon lequel il recevrait également une part des revenus de la plateforme, en plus de son contrat avec Adidas, bien sûr. Cela est très bénéfique pour Apple, car beaucoup s’abonnent pour Messi, mais grâce au joueur, ceux qui choisissent le plan le moins cher pourront découvrir le contenu de la plateforme.

