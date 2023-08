Seules deux marques de téléphones portables améliorent actuellement leurs ventes : ce ne sont ni Apple, ni Samsung, ni Xiaomi

La tendance de l’industrie n’a pas signe d’amélioration.

Infinix, de Transsion, est l’une des marques qui fait monter les ventes de téléphones mobiles

La récession sur le marché des téléphones mobiles est plus qu’évidente depuis plusieurs trimestres. Pratiquement toutes les grandes marques s’effondrent dans un secteur qui descend en pente raide sans freins. Mais pas toutes, car il y a deux marques de téléphones mobiles qui parviennent à croître, allant à contre-courant de toute l’industrie des smartphones : la célèbre Huawei et la moins connue Transsion.

Les grandes exceptions du marché des téléphones mobiles

Il n’est pas étonnant que ces deux marques soient les seules à croître sur le marché. Comme le souligne Omdia, le monde des téléphones mobiles enchaîne déjà huit trimestres consécutifs de baisse, ce qui montre que la tendance à garder les mêmes téléphones mobiles devient de plus en plus forte.

Et pourquoi Huawei et Transsion ne souffrent-elles pas ? Eh bien, pour des raisons très spécifiques. La première d’entre elles est que Huawei a déjà connu sa grande chute lorsque les États-Unis l’ont mis sur liste noire et que Google a cessé de lui fournir un support. Aujourd’hui, des années plus tard, son HarmonyOS ne cesse de gagner en popularité et cela entraîne une augmentation de ses ventes. En réalité, Huawei a récemment présenté HarmonyOS 4, avec de grandes nouveautés et améliorations.

Ensuite, dans le cas de Transsion, ce que nous constatons, c’est que son marché des téléphones mobiles a toujours été axé sur les pays émergents. Avec des marques comme Infinix, des terminaux très attractifs, qui font partie du groupe Transsion aux côtés de Itel et Tecno, elles détiennent une part de marché importante dans les pays africains.

La baisse des ventes de smartphones

Comme nous l’avons déjà dit, les téléphones mobiles sont en chute libre en termes de ventes. La durabilité accrue des téléphones, la pénurie de composants ou l’augmentation des prix sur de nombreux marchés, causée indirectement par l’invasion de la Russie, ont créé un terrain fertile particulièrement contraire aux intérêts de ces entreprises, et voici les conséquences.

Entre autres, nous pouvons voir comment les ventes de Samsung diminuent de plus de 14% d’une année sur l’autre, ainsi qu’Apple près de 12%, Xiaomi près de 16%, et Oppo de 10%. Les baisses, à l’exception de celle de Transsion qui augmente de 38% ou de celle de Huawei qui s’améliore de 15%, sont généralisées chez toutes les entreprises, et il faudrait voir comment elles s’adaptent à un nouveau paradigme de plus en plus clair dans le monde des téléphones mobiles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :