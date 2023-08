Le Tesla chinois est sur le point de lancer son premier téléphone portable. Et ça s’annonce plutôt bien

Le NIO Phone sera le premier smartphone de la société chinoise, et aujourd’hui nous connaissons de nouveaux détails sur celui-ci.

Les voitures de NIO ont déjà la fonction de déverrouillage via téléphone portable depuis un certain temps.

Depuis un certain temps déjà, nous savons que la société automobile chinoise NIO travaille à la création de son propre smartphone sous Android, dont l’arrivée est prévue pour la fin de cette année ou le début de l’année prochaine, 2024. La marque elle-même a dévoilé certaines données sur ce produit, et nous avons maintenant pu découvrir l’un de ses détails les plus intéressants.

Grâce au portail d’actualités chinois CnevPost, nous avons appris que le NIO Phone a déjà obtenu l’une des certifications clés pour pouvoir être lancé sur le marché. Et grâce à sa récente apparition sur le site de tests de performances AnTuTU, nous savons quel processeur donnera vie à ce smartphone ambitieux.

Le NIO Phone arrivera au troisième trimestre avec un Snapdragon 8 Gen 2

William Li lui-même, le PDG de NIO, a révélé fin de l’année dernière que la marque avait une vision stratégique à long terme concernant son immersion sur le marché des smartphones. D’après ce que nous savons aujourd’hui, son premier modèle sera axé sur le haut de gamme, car il sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

En plus de cela, l’appareil aurait déjà obtenu la certification nécessaire pour pouvoir avoir accès à Internet en Chine, pays où il sera lancé en premier lieu, avant de se lancer dans le reste des régions du monde.

Selon le PDG de NIO, le smartphone de la marque sera principalement destiné aux propriétaires de leurs véhicules, car sa technologie permettra d’améliorer l’intégration entre les deux produits grâce aux avancées dans le domaine de la connectivité.

Outre son processeur, la seule chose que l’on sait sur le NIO Phone est qu’il aura une version d’Android, prendra en charge les réseaux 5G et sera Dual SIM. On prévoit que l’appareil sera lancé en Chine au cours du troisième trimestre de l’année.

