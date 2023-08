Ces écouteurs sans fil Beats sont transparents et bénéficient d’une réduction d’environ 30 euros sur leur prix.

Les Beats Studio Buds+ sont des écouteurs sans fil plus qu’intéressants, et maintenant encore plus grâce à leur réduction sur Amazon.

Les Beats Studio Buds+ ont une réduction de 30 euros sur leur prix

Aujourd’hui, et depuis un certain temps déjà, il est évident que la marque Beats est largement reconnue par les consommateurs pour ses écouteurs, c’est pourquoi ils sont toujours très convoités par ceux qui recherchent une haute qualité sonore et d’autres caractéristiques de pointe parmi la grande variété d’écouteurs disponibles. Par conséquent, si nous trouvons une offre sur l’un d’entre eux, c’est une raison suffisante pour y prêter attention.

Pour être précis, nous vous parlons des nouveaux Beats Studio Buds+, des écouteurs sans fil au design très attrayant, misant sur la transparence comme un signe d’identité important, et qui sont maintenant en promotion sur Amazon, où ils sont généralement au prix de 199,95 euros, le même prix que sur leur site officiel. D’autre part, il convient de mentionner que la réduction dont nous allons parler dans cet article est également disponible dans d’autres stores tels que MediaMarkt et Fnac, vous avez donc plusieurs options si vous souhaitez vous procurer ces écouteurs Bluetooth.

Beats Studio Buds+

Les Beats Studio Buds+ ont une réduction intéressante sur leur prix

Ces écouteurs Beats sont dotés d’une annulation de bruit, d’un design très attrayant et d’une évaluation générale de 4,1 étoiles sur Amazon, ce qui rend cette réduction encore plus intéressante. Les Beats Studio Buds+ bénéficient d’une réduction de 15 % sur leur prix de 199,95 euros, ce qui les fait passer à 169 euros sur Amazon, où vous pouvez les obtenir avec une livraison gratuite, à condition d’être membre Amazon Prime. De plus, avec cette même offre, vous pouvez trouver ces écouteurs dans d’autres couleurs, comme le noir. Quoi qu’il en soit, en fin de compte, si vous profitez de cette promotion, vous pouvez économiser environ 30 euros sur votre achat, ce qui n’est pas négligeable, même si ce n’est pas une réduction qui laisse sans voix.

Les écouteurs de la marque Beats by Dr. Dre sont une version améliorée des Beats Studio Buds. Par conséquent, les Beats Studio Buds+ offrent une annulation active du bruit jusqu’à 1,6 fois plus puissante et sont équipés de microphones trois fois plus grands pour profiter de meilleures conditions lors des appels. Ils disposent également d’un mode de son ambiophonique amélioré, mais ce n’est pas tout, il convient également de mentionner qu’ils sont compatibles avec l’Audio Spatial.

Nous ne pouvons pas oublier que l’autonomie de ces Beats Studio Buds+ a également été améliorée, offrant jusqu’à 36 heures de plaisir avec l’étui. Ils incluent également des commandes intégrées personnalisables, ce qui permet de contrôler ce que nous écoutons, de passer d’un mode audio à un autre, d’activer l’assistant vocal avec le bouton « b » et bien sûr, de répondre aux appels.

Après tout ça, il nous reste simplement à rappeler que ces Beats Studio Buds+ peuvent être les vôtres au prix de 169 euros sur Amazon, ainsi que dans d’autres stores bénéficiant de la même réduction, et en plus avec une livraison gratuite, ce qui n’est jamais négligeable.

