Fou de symétrie : Voici comment j’ai optimisé le menu de démarrage de mon téléphone Xiaomi en créant des dossiers

Il y en a qui se moquent de tout garder désordonné ou dépareillé, mais d’autres personnes préfèrent l’ordre avant tout. Même sur l’écran du téléphone portable, avec tous les icônes bien placés et organisés par dossiers. Savez-vous que vous pouvez le faire sur MIUI de manière très simple ?

Et oui, étant l’objet que vous verrez et utiliserez le plus souvent tout au long de la journée, tout avoir organisé vous donnera une sensation agréable et non chaotique. Alors mettez-vous au travail en suivant ces étapes :

Pour créer un dossier en faisant glisser des icônes

Trouvez les icônes des applications que vous voulez regrouper sur l’écran du téléphone Maintenez votre doigt appuyé sur l’une d’entre elles et faites-la glisser sur une autre icône Ainsi, vous créerez automatiquement un dossier. Il vous suffit ensuite de faire glisser les autres icônes des applications que vous souhaitez voir dans ce dossier, qui se nommera automatiquement lorsqu’il sera créé, mais que vous pouvez ensuite renommer manuellement.

Pour créer un dossier et organiser le bureau

Cherchez un espace libre sur l’écran du téléphone Faites un geste de pincement dessus. Actuellement, vous verrez que vous pouvez sélectionner les applications et même accéder au menu des widgets. Appuyez sur les applications que vous souhaitez organiser, en les sélectionnant Voyez-vous la nouvelle ligne d’icônes qui apparaît juste en haut et en bas ? En haut à gauche, vous verrez l’icône du dossier, pour que vous en créiez un de cette manière. Vous pourrez également déplacer les icônes des applications et des dossiers que vous avez déjà créés, jusqu’à avoir tout l’écran organisé à votre goût.

Comment créer un Superdossier dans MIUI 14 Xiaomi

Une option qui nous est arrivée lorsque MIUI 14 a été lancé, un superdossier est précisément cela : un dossier beaucoup plus grand que les dossiers habituels que vous pouvez créer sur l’écran de votre téléphone, et qui vous permet de trouver et d’accéder plus rapidement à l’application qui vous intéresse.

Et les créer est aussi simple que ça :

Après avoir créé les dossiers que vous souhaitez avec la méthode précédente, maintenez le doigt appuyé sur l’un des dossiers L’option Modifier le dossier apparaîtra, appuyez dessus Vous entrerez dans une fenêtre où vous pouvez changer le nom du dossier et le transformer en un Superdossier avec l’option Agrandi. Vous avez même une autre option, XXL, si vous voulez voir plus d’icônes dans l’aperçu du dossier sur l’écran d’accueil.



