Les Samsung Galaxy S23 reçoivent la mise à jour Android d’août

La sécurité est primordiale.

Les Samsung Galaxy S23 ont encore des années de correctifs et de mises à jour à venir

Les Samsung Galaxy S23, la gamme phare actuelle des smartphones de la société sud-coréenne, commencent déjà à recevoir une nouvelle mise à jour d’Android. Pour le moment, les premières régions peuvent déjà mettre à jour leur logiciel vers la nouvelle version d’août, mais les terminaux espagnols ne l’ont pas encore disponible, bien qu’il arrivera à tout moment.

Nouvelle mise à jour en vue de grands changements

Comme le rapporte le site Sammobile, la nouvelle mise à jour qui arrive sur les Samsung Galaxy S23 concerne principalement la sécurité. Cette nouvelle mise à jour apportera une amélioration de la fiabilité, afin que cette gamme de smartphones soit particulièrement protégée contre diverses vulnérabilités pouvant être présentes dans son logiciel. Par conséquent, bien que ces mises à jour ne suscitent pas la même attente, elles sont également essentielles pour la durée de vie des téléphones.

De plus, cette nouvelle mise à jour ne contient pas de grands changements fondamentaux, mais elle est une étape de plus vers les grands changements à venir pour ces téléphones. L’un d’entre eux sera One UI 5.1.1, actuellement en version bêta et se préparant à sa sortie officielle, et l’autre sera Android 14, dont le lancement est prévu ce mois-ci ou en septembre, et qui arrivera cet automne sur les smartphones haut de gamme de Samsung.

Ce qui arrivera avec One UI et Android 14

One UI, actuellement en version 5.1, prépare depuis un moment la version 5.1.1 qui arrive bientôt sur les principaux téléphones Samsung, tels que la série S23 ou les Galaxy Z. En réalité, nous vous expliquons tout sur One UI 5.1.1, la prochaine version de la couche de personnalisation de Samsung.

En ce qui concerne Android 14, les choses seront plus axées sur l’automne. La période de fin août à fin septembre est généralement la préférée de Google pour lancer de manière définitive ses nouvelles versions, mais il faut un peu plus de temps pour optimiser le nouveau système pour chaque appareil. Cependant, il serait difficile qu’Android 14 ne soit pas déjà intégré aux téléphones premium de Samsung avant la fin de l’année 2023.

