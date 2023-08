Megalodon 2 : quand et sur quelle plateforme de streaming sera-t-il diffusé

Le public s’est rallié à ce film, le seul qui a fait face à « Barbie » et « Oppenheimer ».

Le premier film « Megalodon » a été un grand succès au cinéma

Megalodon était un film extrêmement divertissant qui nous a procuré plusieurs heures de plaisir à ceux d’entre nous qui aiment les films de monstres. Ce n’était pas un film réfléchi, profond ou sensible, ce n’était pas sa mission sacrée. Son objectif était de mettre notre cerveau au ralenti et de profiter d’un mélange hilarant de comédie et de destruction de monstres dans le plus pur style de « Godzilla » ou « Kong ». Ce premier volet était disponible dans le catalogue de HBO Max et sur Netflix.

Il est maintenant temps de voir sur quelle plateforme de streaming et quand Megalodon 2 sera diffusé pour que nous puissions les apprécier dans notre fauteuil.

Megalodon 2 : mauvaises critiques, mais un succès retentissant

Megalodon nous emmène sur une Terre où les anciennes bêtes marines se sont réveillées. Provenant des abysses les plus profondes de la planète, tout l’océan est en danger car ces requins géants sont capables de détruire absolument tout ce qu’ils veulent.

Sa synopsis officielle définit le film comme suit :

Une équipe de recherche entame une mission pour explorer les profondeurs les plus abîmées de la mer. Mais leur voyage se transforme en chaos lorsqu’un opérateur minier malveillant menace leur mission et les force à se battre pour leur survie. Confrontés à d’énormes Mégalodons et à des pilleurs de l’environnement impitoyables, nos héros doivent courir plus vite, être plus rusés et nager plus vite que leurs prédateurs sans merci dans une course effrénée contre le temps.

Cependant, comme c’est souvent le cas avec ce type de descriptions, le film va bien plus loin. Le but du film était d’être meilleur que le premier volet, ce que recherchaient les fans. Et parmi le public amateur de films mettant en scène des créatures géantes et des destructions massives, le film a reçu des évaluations très positives. C’est un film qui semble parfait pour déconnecter son cerveau et se reposer un peu d’un autre type de cinéma beaucoup plus profond.

Ces données sont claires sur Rotten Tomatoes, où les critiques ne lui ont accordé que 28% d’avis positifs. Pendant ce temps, le public lui a attribué 73% d’avis positifs, ce qui démontre une fois de plus l’incroyable disparité entre le public et la critique.

Sur quelle plateforme de streaming sera diffusé Megalodon 2

Il est vrai qu’il n’y a pas de confirmation officielle quant à la plateforme sur laquelle sera diffusé le film. Mais étant une production de Warner Bros, ce film estival devrait être diffusé sur HBO Max. La plateforme de streaming appartient à Warner, il serait donc étrange qu’elle ne soit pas le premier choix pour la diffusion.

Cependant, il n’est pas surprenant que par la suite, le film arrive sur d’autres plateformes. Le premier volet, comme nous l’avons mentionné, est déjà arrivé sur Netflix après HBO.

Quand pourrons-nous profiter de Megalodon 2 en streaming

Megalodon 2 est un film divertissant, sans prise de tête et détendu. Pour le moment, nous ne savons pas quand nous pourrons profiter de ce film sur petit écran, mais il est probable qu’il arrive dans nos foyers avant la fin de l’année. Ce ne serait pas surprenant, car les vacances de Noël 2023-2024 seraient un moment idéal pour qu’un film de ce genre soit diffusé chez soi. À ce moment-là, le film aura terminé sa carrière au cinéma et de nombreuses personnes seront impatientes de le voir pendant les vacances de Noël.

