99 euros pour une tablette parfaite pour les enfants, avec un écran de 9 pouces, une bonne batterie et Android 12

Voici la tablette que vous attendiez pour offrir à votre enfant ou à un membre de votre famille plus jeune pour son anniversaire.

La tablette Lenovo fait sensation sur Amazon avec une évaluation de 4,4 sur 5.

Dans le domaine des tablettes bon marché, plusieurs marques proposent chaque année des modèles plus qu’efficaces. Les prix varient entre 100 et 250 euros dans la plupart des cas, et aujourd’hui je veux vous recommander un modèle récemment lancé de 9 pouces. Il s’agit de la Lenovo Tab M9 qui ne coûte maintenant que 139 99 euros sur Amazon.

Si vous recherchez une tablette pour un étudiant ou un cadeau pour quelqu’un de jeune afin de lui faire découvrir les nouvelles technologies, cette tablette Lenovo est une bonne option bon marché. Vous ne trouverez pas sur le marché une tablette aussi bon marché et complète que cette Lenovo Tab M9. D’ailleurs, elle est plus chère dans d’autres stores, comme chez PcComponentes où elle coûte 159,99 euros.

Lenovo Tab M9 (3/32 GB)

Achetez la tablette la moins chère et de bonne qualité du marché actuel

Cette tablette Lenovo est l’une des plus fines avec seulement 7,9 mm d’épaisseur et un poids léger de 344 grammes. Elle est fabriquée en plastique, ce qui la rend résistante aux chutes. Elle tient très bien en main avec une seule main, comme un grand téléphone.

À l’avant, elle possède un bel écran IPS de 9 pouces avec une résolution HD+ (1340 x 800 px) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, multitouch et avec un revêtement anti-traces de doigts. L’affichage est plutôt bon, surtout pour une tablette à 99 euros. Elle dispose également de haut-parleurs stéréo offrant un son assez fort sans distorsion.

À l’intérieur, se cache le Helio G80 de MediaTek et une finesse de 12 nm. Il est accompagné de 3 Go de RAM, du GPU ARM Mali-G52 et de 32 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 1 To avec des cartes microSD. Avec cette configuration, c’est une excellente tablette pour les tâches de navigation, l’édition de documents, le visionnement de vidéos et les jeux peu exigeants.

Sa batterie a une capacité de 5100 mAh, ce qui peut offrir environ 12 heures d’utilisation continue sans problème. Elle dispose d’une charge légèrement rapide par câble et est mise à jour vers Android 12.

À l’arrière, elle est équipée d’un appareil photo unique de 8 MP et d’un appareil photo frontal de 2 MP. Les deux sont basiques, mais donnent de bons résultats pour lesquels ils sont destinés sur une tablette. Vous pourrez enregistrer des vidéos fluides en 1080p et prendre des photos bien définies, surtout avec une bonne lumière naturelle.

Enfin, sa connectivité est à la hauteur des autres tablettes de 300 à 400 euros : prise casque, puce GPS intégrée, Bluetooth 5.1, WiFi 5 et radio FM. C’est une tablette très bien finie qui peut être à vous pour seulement 99 euros sur Amazon. Faites plaisir à un membre de votre famille, jeune ou âgé, cet été.

