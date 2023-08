CMF par Nothing Has Officially Enregistré une Smartwatch et des Écouteurs

Il y a seulement quelques jours, Carl Pei, le PDG de Nothing, a annoncé le lancement de la sous-marque de Nothing. Nommée CMF by Nothing, la marque vise à proposer des produits abordables avec des designs intemporels. Dans la vidéo d’annonce, Carl a mentionné que la sous-marque allait bientôt lancer deux produits.

Eh bien, maintenant, il semble que les tout premiers produits de CMF by Nothing soient sur le point d’arriver. La marque a récemment enregistré une paire d’écouteurs et une montre connectée auprès du Bureau des normes indiennes (BIS). Cet enregistrement indique que les deux produits de la sous-marque seront bientôt disponibles en Inde.

Il n’est pas surprenant que CMF by Nothing ait enregistré ses premiers appareils en Inde. Après tout, Nothing a une forte présence de marque sur le marché depuis son premier produit. Mais le fait que la sous-marque propose une montre connectée est intéressant. Pourquoi ? Nothing n’a pas de montre connectée dans sa gamme actuelle.

Cela dit, il n’y a pas beaucoup d’informations sur la montre. Elle pourrait être livrée avec Wear OS ou la plateforme personnalisée de Nothing. Mais comme l’appareil vient de passer la certification du Bureau des normes indiennes, plus d’informations devraient bientôt être dévoilées. Cependant, nous connaissons le fabricant d’origine de la montre connectée de CMF by Nothing.

According to the Federal Communications Commission (FCC) website, the same manufacturer has built many products for different brands. That includes HMDX, JVC, EMTEC, and Blackweb. However, the website didn’t give us any concrete information about smartwatch models from the manufacturer.

En ce qui concerne les écouteurs, le fabricant a précédemment fabriqué des casques pour Cambridge Soundworks et Monster. Ce sont deux marques importantes dans l’industrie audio. Ainsi, les prochains écouteurs de CMF by Nothing devraient être très intéressants. Et espérons que la montre connectée ne décevra pas non plus. Restez à l’écoute car nous vous fournirons plus de détails sur les produits dès que de nouvelles informations seront disponibles. De plus, nous avons contacté Nothing pour en savoir plus sur la sous-marque. Nous vous tiendrons informés dès que Nothing répondra.

