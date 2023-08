Bonnes nouvelles : le Redmi Note 12 Pro 4G est le dernier téléphone Xiaomi à recevoir Android 13 avec de grandes améliorations de performance.

Malgré le fait que c’est un téléphone qui a vu le jour cette année 2023, le Redmi Note 12 Pro 4G était l’un de ces appareils qui est arrivé avec Android 12 sous le bras, un mouvement assez courant dans le monde des mobiles Xiaomi et que nous avons déjà critiqué à plusieurs reprises.

Cependant, rendons à César ce qui appartient à César. Xiaomi vient de lancer la mise à jour vers Android 13 pour ce terminal, une version qui, bien sûr, fonctionne sous MIUI 14 et apporte plusieurs avantages en termes d’optimisation du système pour un fonctionnement bien meilleur, ce qui est appréciable sur un téléphone de ces caractéristiques.

Android 13 est enfin disponible pour le Redmi Note 12 Pro 4G

D’après ce que nous avons pu apprendre grâce à Xiaomiui, cet appareil Redmi commence à recevoir la version V14.0.1.0.THGMIXM, un logiciel qui correspond actuellement à la variante Mi Pilot mais qui sera disponible officiellement et de manière stable dans quelques semaines seulement, peu importe la région où l’on se trouve.

Comme vous le savez déjà, l’ajout d’Android 13 entraîne de grandes améliorations en termes de performances car le système est beaucoup optimisé, et nous trouvons même d’autres nouveaux éléments intéressants, tels que la personnalisation des icônes présentes dans le système, ce qui en réalité une mise à jour plus importante que ce que l’on pourrait penser initialement.

De plus, cela apporte le dernier correctif de sécurité Android de juillet 2023, ce qui nous assure une bonne protection de ce côté-là également. Actuellement, nous n’avons plus qu’à attendre que tout fonctionne comme il se doit et que l’équipe de développement de MIUI le publie de manière stable, ce qui ne devrait pas tarder, comme cela a été le cas pour de nombreux autres appareils de la marque asiatique.

Source | Xiaomiui

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :