Ce film de zombies a fait sensation à l’époque et est disponible en streaming.

Le film offre un frénétisme diabolique et des milliers de zombies sur notre écran.

Ce film offre un bon niveau de divertissement

Le catalogue de Netflix s’est récemment enrichi d’un film exceptionnel qui n’était jusqu’à présent disponible que sur le catalogue de SkyShowtime et qui a offert l’un des films de zombies les plus amusants de ces dernières années. Basé sur un roman de Max Brooks qui en diffère assez, nous sommes confrontés à de l’action pure dans l’un des grands blockbusters de ces dernières années.

Au cinéma, le film dont nous allons parler a connu un grand succès qui a confirmé sa suite. Dans tous les cas, il a rapporté plus de 500 millions de dollars selon Box Office Mojo, une somme considérable pour un film de zombies grâce à sa réduction du contenu sensible et à son énormité dans le traitement des thèmes qu’il aborde.

Le plus « grand » film de zombies de l’histoire

Le film dont nous parlons aujourd’hui nous transporte à un moment où un virus étrange commence à sévir sur la planète entière. Ce virus est assez méconnu et rend les personnes incroyablement violents, les faisant par ailleurs agir en groupe comme une sorte de nuée insatiable. Ainsi, un agent des services spéciaux américains devra parcourir le monde entier pour tenter de trouver un remède au virus.

Ce voyage le mène à travers le monde entier, y compris en Israël où un immense mur a été érigé et où les zombies se trouvent à l’extérieur et se comptent par millions.

Nous parlons, bien sûr, d’un des grands « coups de maître » dans le monde des blockbusters, avec pour vedette un immense Brad Pitt et dont le titre est, s’il restait des doutes, « World War Z ». Sa bande-annonce ne laisse aucun doute : c’est un film vertigineux avec des scènes d’action assez impressionnantes.

Ses points forts et ses points faibles sont les suivants :

Il bénéficie d’effets spéciaux assez impressionnants. Voir des milliers de zombies à l’écran est formidable et cela donne une certaine grandeur au film et des dimensions que très peu d’autres films de zombies ont.

et des dimensions que très peu d’autres films de zombies ont. L’intrigue est intéressante, frénétique et vous tient collé à l’écran d’une manière peu commune. Cela est en grande partie dû à ses effets, mais aussi à un rythme où il se passe constamment quelque chose .

. Il est vrai que le film présente certains points de scénario qui peuvent déprécier un peu toute cette action et ce frénétisme.

Certaines scènes sont peu crédibles, mais il est vrai qu’elles sont très bien réalisées, exécutées et mises en scène.

Brad Pitt aurait pu en faire plus, mais il est toujours sensationnel dans ses rôles.

Le film bénéficie de bonnes évaluations du public sur Rotten Tomatoes, avec un taux d’approbation de 72 %. La critique s’est montrée plus sévère envers le titre, qui a obtenu un taux d’approbation de 66 %. Ce n’est pas étonnant, car il y a généralement une certaine divergence d’opinions entre le public et la critique.

Vous pourrez profiter du film sur SkyShowtime si vous disposez d’un abonnement à la plateforme.

Le film est désormais également disponible en streaming sur Netflix, vous pouvez donc le regarder sans problème si vous êtes abonné à la plateforme.

