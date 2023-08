L’un des iPhone les plus recommandés bénéficie d’une grande remise sur Amazon

L’iPhone 13 d’Apple bénéficie d’une réduction de près de 200 euros sur Amazon.

L’un des meilleurs iPhone d’Apple bénéficie d’une grande réduction sur Amazon

Si vous cherchez un nouvel iPhone, c’est votre jour de chance. En ce moment, l’un des meilleurs iPhone que vous pouvez acheter est l’iPhone 13 pour sa grande rapport qualité-prix. Surtout compte tenu du prix proposé par Amazon, car il a été réduit de près de 200 euros, de 909 à 771 euros, une réduction exceptionnelle de 15%.

L’iPhone 13 pourrait être considéré comme l’un des meilleurs modèles d’iPhone pour la grande majorité des utilisateurs. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de compromis sur une grande expérience sans le suffixe Pro. L’iPhone 13 dispose également d’un grand écran, d’un grand système de caméra, du MagSafe, ainsi que d’autres grandes caractéristiques.

iPhone 13

Pourquoi vaut-il la peine d’acheter un iPhone 13 ?

Bien qu’il ne reste que peu de temps avant qu’Apple ne présente les iPhone 15 et iPhone 15 Pro, l’iPhone 13 est génial si vous cherchez un bon téléphone à bon prix et que vous ne vous souciez pas de ne pas avoir le tout dernier smartphone de la marque à la pomme. Parce que je le répète, vous ne renoncez en rien à une grande expérience.

L’iPhone 13 dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, donc tout sera bien visible à tout moment et vous aurez une taille compacte, maniable et qui rentre dans presque n’importe quelle poche. On apprécie également sa facilité d’utilisation d’une seule main.

Bien sûr, l’iPhone 13 ne déçoit pas non plus en termes de puissance car il dispose d’un processeur A15 Bionic d’Apple, le même que celui des iPhone 14 les plus récents. Cela indique que vous effectuerez n’importe quelle tâche en un clin d’œil et que vous bénéficierez de mises à jour logicielles pendant longtemps, y compris bien sûr la version iOS 17.

Son système de caméra est également l’un des points forts. Il comprend une double caméra (12+12 MP), ainsi qu’une caméra frontale de 12 MP. Associé au logiciel, ce système de caméra de l’iPhone 13 produit des résultats incroyables. Les mêmes que l’iPhone 14 car ils sont très similaires malgré des années de lancement différentes.

D’autres aspects qui méritent d’être mentionnés sont sa double SIM, Face ID, résistance à l’eau IP68 30 min à 6 mètres, MagSafe et Ceramic Shield, un système qui protège l’iPhone des rayures et des chocs. En ce qui concerne sa batterie, elle offre 19 heures de lecture vidéo.

➡️ Voir l’offre iPhone 13

Donc maintenant vous savez, l’iPhone 13 est un excellent choix si vous envisagez d’acheter un nouvel iPhone. Le meilleur rapport qualité-prix actuellement disponible avec la grande réduction d’Amazon qui le fait passer à 771 euros.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette nouvelle, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :