Le Pixel 7a chute à nouveau : 449 euros pour l’un des téléphones les plus puissants et compacts

Avec un design premium et une IA qui met les autres entreprises à genoux, le terminal de Google est l’un des meilleurs achats.

Cette bête de Google prépare le terrain pour la présentation à la fin de l’année du Pixel 8 et 8 Pro.

Vous recherchez un nouveau téléphone haut de gamme, mais qui ne coûte pas les yeux de la tête ? Il existe de nombreuses options dans la gamme de la famille des POCO F, mais vous pouvez également opter pour l’une des meilleures créations de Google, le Pixel 7a. Il s’agit d’un téléphone avec une construction premium, l’un des meilleurs appareils photo et il peut maintenant être à vous pour 509 449 euros sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Google prépare déjà le terrain pour le lancement de sa huitième famille de Pixel à la fin de cette année. Il s’agit d’un smartphone qui peut vous durer plus de 5 ans sans problème, car ce sont les années pendant lesquelles il recevra des mises à jour officielles de sécurité. Il sera l’un des premiers à recevoir Android 14, une raison suffisante pour l’acheter à ce prix avantageux avant qu’il ne soit épuisé. Sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 506 euros, très proche de sa valeur officielle.

Google Pixel 7a

Obtenez l’un des meilleurs téléphones de l’année avec une réduction

Le lancement des versions ‘a’ des Pixels a commencé il y a un certain temps, mais cela n’a jamais eu autant de sens que dans ce modèle 7a. Nous parlons d’un terminal haut de gamme avec une construction premium en alliage d’aluminium et une résistance IP67. Son corps a une épaisseur de 9 mm et un poids de 193 grammes. Il est super compact et vous atteignez l’ensemble de l’écran avec votre pouce.

En parlant de l’écran, il dispose d’un panneau Oled de seulement 6,1 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Sa luminosité est très élevée, il est compatible avec tout le contenu en HDR10+ et il est protégé par une couche de Gorilla Glass 3. À cette partie multimédia, ajoutons ses haut-parleurs stéréo et son microphone d’annulation de bruit, et nous l’avons déjà complété avec succès.

Si vous avez pu essayer les Pixels 7 et 7 Pro comme nous, nous vous disons déjà que ce Pixel 7a a les mêmes performances. Et cela grâce à l’intégration du processeur Google Tensor 2 dans ses entrailles, 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de mémoire interne non extensible. Il est également soutenu par une puce graphique ARM Mali-G710.

Allons à l’essentiel, son appareil photo. À l’arrière, nous avons un double appareil photo avec stabilisateur optique composé d’un capteur principal Sony IMX787 de 64 MP f/1.89 et un objectif grand-angle SonyIMX712 de 13 MP. Ensemble, ils peuvent prendre des photos spectaculaires, de paysages et de personnes, ainsi que enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips avec une grande stabilité. Son objectif frontal est de 13 MP et fait un travail fantastique pour les selfies. C’est le meilleur appareil photo selfie du marché selon DxOMark pour les téléphones jusqu’à 600 euros.

Il intègre une batterie de 4385 mAh capable de se recharger à 20W par câble, 18W sans fil et d’utiliser sa capacité de charge inverse pour en faire une powerbank. Enfin, en ce qui concerne sa connectivité, nous disposons de réseaux 5G, NFC, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS et Dual SIM (avec eSIM). Un smartphone compact incroyable avec tout ce que vous attendez d’un haut de gamme pour environ 450 euros.

