Bill Gates admet l’une des plus grandes erreurs de sa vie

Le magnat ancien dirigeant de Microsoft, récemment dédié aux prédictions, a avoué dans un podcast qu’il ne se reposait pas et ne dormait pas correctement quand il était jeune parce qu’il se considérait comme un paresseux.

Bill Gates a avoué que ne pas bien se reposer est une grande erreur qu’il a commise.

Bien qu’il semble récemment que Bill Gates soit devenu une sorte de Nostradamus du monde de la technologie (et qu’il ne s’arrête pas ces derniers temps), nous ne devrions pas oublier que son esprit a lancé l’une des plus grandes entreprises du secteur. Microsoft est là où il est non seulement grâce à ses efforts, mais il est indéniable que si Gates n’avait pas fait ce premier pas, ceux de Redmond seraient aujourd’hui une note en bas de page de l’histoire.

Une vie toujours liée au dur travail et à la concurrence féroce de l’industrie technologique a apporté un apprentissage, pas toujours facile, de ce qu’il faut faire et ne pas faire. Dans Business Insider, le magnat se confie et parle d’une de ces grosses erreurs dont il regrette d’avoir commise.

L’importance des heures de sommeil selon Bill Gates

Dans le dernier épisode du podcast Unconfuse Me, l’ancien grand patron de Microsoft a parlé du fait que pendant ses années les plus intenses à la tête de l’entreprise, il pensait que dormir était pour les paresseux et inutile. Il compétitionnait même avec d’autres collègues pour voir qui pouvait dormir le moins.

Depuis lors, Gates a changé d’avis à ce sujet et surveille même ses heures de sommeil. Dans la même interview, il compare les informations que nous avons maintenant sur le maintien de bonnes habitudes de sommeil avec ce que nous savions peu de choses sur le tabac dans les années 50 et 60 du XXe siècle, où on pensait même que c’était bon pour la santé.

Il en va de même pour le sommeil. Avec les informations dont nous disposons maintenant sur l’importance de dormir, nous savons que c’est important pour prévenir l’Alzheimer, entre autres choses. En réalité, le père de Bill Gates est décédé de la maladie d’Alzheimer en 2020.

Quoi qu’il en soit, en 2019, Gates a déjà abordé ce sujet dans son blog personnel, en expliquant qu’il avait l’habitude de travailler toute la nuit lorsqu’il s’agissait de livrer des logiciels. Une ou deux fois, il est resté éveillé pendant deux jours entiers, sachant qu’il n’était pas aussi efficace que s’il avait dormi, fonctionnant à base de caféine et d’adrénaline. À l’époque déjà, il pensait que dormir n’était pas compatible avec une éthique de travail correcte.

Actuellement, Bill Gates essaie de dormir entre sept et huit heures chaque nuit.

