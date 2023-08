Tente de passer en Chine avec 68 iPhone collés sur le corps pour éviter de payer des taxes.

Pillé à la douane chinoise avec 68 iPhone collés sur son abdomen et le bas des jambes.

Un homme pris avec 68 iPhone collés sur le corps

Il est courant de lire des histoires assez folles liées aux iPhone d’Apple. Récemment, nous avons appris l’histoire d’un couple indien qui a essayé de vendre leur bébé de huit mois afin d’acheter un iPhone 14 avec lequel ils pourraient être des influenceurs en partageant leurs voyages sur leur compte Instagram.

Aujourd’hui, nous devons nous rendre en Chine, où à la douane, un homme a été pris alors qu’il voulait entrer dans le pays asiatique avec pas moins de 68 iPhone collés sur son corps pour ne pas avoir à payer de taxes. Il semble qu’il n’ait pas retenu la leçon, car ce n’est pas la première fois qu’une tentative similaire est faite.

Pillé avec 68 iPhone collés sur le corps

D’après CnBeta, le 21 juillet dernier, les fonctionnaires de la douane du port de Qingmao ont remarqué qu’un homme marchait d’une manière très étrange et essayait d’entrer dans le pays sans rien déclarer. En réalité, les fonctionnaires pouvaient s’attendre à ce que cet homme ait une surprise, car un mois plus tôt, ils avaient attrapé un autre homme marchant avec une posture similaire avec 306 CPU attachés à lui.

Dans ce cas, l’homme qui a été pris avec les iPhone a pensé que s’il utilisait la même méthode, mais en changeant un peu la forme, il pourrait y arriver. Dans ce cas, il n’a pas attaché les iPhone à son corps, mais les a collés sur son abdomen et le bas de ses jambes. Mais il semble que ce genre de pratique soit très courant aux douanes chinoises.

En 2017, par exemple, une femme a été prise en essayant de passer en contrebande 102 iPhone et 15 montres de luxe pesant plus de 48 kg à travers la douane de Shenzhen Louhu. Les autorités ont découvert que la femme avait quatre couches d’iPhone attachées autour de son torse et de sa taille.

Il est donc lucratif pour les contrebandiers de vendre autant d’iPhone ou tout autre type de matériel en Chine sans payer de taxes à l’importation. C’est pourquoi il y a tant de gens qui essaient ce genre de méthodes pour essayer de passer des iPhone en contrebande dans le pays. Oui, comme dans le cas de coller 68 iPhone sur le corps. Bien sûr, il y a aussi eu des cas similaires liés aux produits Apple à la douane des États-Unis.

