Le POCO M6 Pro 5G est déjà officiel et arrive pour faire exploser la gamme d’entrée: spécifications plus que solides et un prix qui n’a aucun sens

Tel que nous l’avons déjà appris le 2 août dernier, POCO allait présenter son nouveau POCO M6 Pro 5G sur le marché indien afin de pouvoir concurrencer une gamme d’entrée animée avec un appareil qui, à priori, allait être vraiment performant pour un prix très bas. Et effectivement, ce terminal est déjà une réalité et nous pouvons tout vous dire à son sujet.

De plus, vous devez savoir que nous avons affaire à un smartphone vraiment bon marché car il peut être acheté à partir de 10 999 roupies, soit environ 121 euros au taux de change. Pour l’instant on ignore s’il arrivera sur d’autres marchés à l’avenir, donc il faudra rester attentifs au cas où des informations à ce sujet apparaissent ultérieurement.

Fiche technique du nouveau POCO M6 Pro 5G

POCO M6 Pro 5G DIMENSIONS ET POIDS 8,17 mm d’épaisseur écran 6,79″ LCD IPS 90 Hz, Full HD+ (2460 × 1080 pixels) Luminosité maximale de 550 nits Recouvert avec Corning Gorilla Glass Technologie AdaptiveSync de 36 Hz à 90 Hz processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM 6 Go STOCKAGE 64 / 128 Go APPAREIL PHOTO ARRIÈRE Capteur principal 50 MP, f/1.8

Capteur macro 2 MP, f/2.4 APPAREIL PHOTO FRONTAl 8 MP, f/2.1 BATTERIE 5 000 mAh

Charge rapide 18 W SYSTÈME D’EXPLOITATION MIUI 14 + Android 13 CONNECTIVITÉ Double SIM 5G WiFi Bluetooth GPS NFC Infrarouge USB type C Prise jack 3,5 mm AUTRES Lecteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral et reconnaissance faciale Résistance IP53 Jusqu’à 12 Go de RAM avec mémoire virtuelle PRIX À partir de 121 euros au taux de change

Une esthétique très POCO habille un intérieur qui nous est familier

Comme vous pouvez le voir sur les images, le nouveau POCO M6 Pro 5G conserve l’esthétique que nous avons vue sur d’autres appareils récents de POCO comme le POCO X5 Pro 5G bien que, dans ce cas, nous n’avons que deux capteurs d’appareils photo à l’arrière qui sont très bien accompagnés d’un matériau en verre plutôt inhabituel pour les téléphones de ce prix.

De plus, nous devons vous dire qu’en interne nous pourrions dire que ce terminal de POCO correspond à la version mondiale du Redmi Note 12R que nous avons vu apparaître en Chine il y a quelques semaines à peine. En effet, celui-ci conserve le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 avec la connectivité 5G ainsi qu’un écran LCD de 6,79 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz, ce qui n’est pas du tout mal compte tenu de son prix.

De plus, nous pourrons également profiter d’une batterie plus que généreuse de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W, résistance à l’eau et à la poussière IP53, lecteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral de déverrouillage et un double appareil photo arrière avec un capteur principal de 50 MP et une ouverture f/1.8 qui promet un résultat plus que digne lorsqu’il est confronté à la concurrence.

Prix et disponibilité du nouveau POCO M6 Pro 5G

Comme nous vous l’avons mentionné au début de l’article, ce nouveau POCO M6 Pro 5G est déjà disponible à l’achat en Inde même si, pour l’instant, nous n’avons pas de confirmation officielle de sa sortie sur notre marché. En ce qui concerne ses prix, ils sont établis comme suit:

POCO M6 Pro 5G 4+64 GB : 10 999 roupies, soit environ 121 euros au taux de change

: 10 999 roupies, soit environ 121 euros au taux de change POCO M6 Pro 5G 6+128 GB: 12 999 roupies, soit environ 143 euros au taux de change

Plus d’informations | POCO Inde

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :